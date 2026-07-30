Primer Ministro actualiza al Parlamento cubano sobre la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales

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El miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, informó a la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la marcha de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales

El miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, informó a la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la marcha de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, al cumplirse el primer mes de su puesta en práctica.

En su intervención, explicó que el proceso avanza en un escenario marcado por el recrudecimiento de la política de Estados Unidos contra Cuba, lo que, afirmó, ha incidido de manera directa en la vida económica y social del país.

Marrero explicó que durante el primer semestre del año la nación ha enfrentado el impacto de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, entre ellas la Orden Ejecutiva 14404, vigente desde el pasado 1ro. de mayo, la cual incorpora un sistema de sanciones secundarias dirigido no solo contra Cuba, sino también contra personas y entidades extranjeras que mantengan vínculos comerciales con la Isla.

Aseguró que estas disposiciones se sustentan en «argumentos falsos» al presentar a Cuba como «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos», pese a que el país ha aportado pruebas que desmienten esa acusación.

Según explicó, las restricciones han profundizado las afectaciones en sectores estratégicos como la energía, la producción agroalimentaria, el turismo, las finanzas, la salud pública y el comercio exterior. En este último ámbito, destacó la paralización de operaciones de importantes navieras que transportaban cargas hacia Cuba, lo que ha provocado la retención en puertos cercanos de contenedores con alimentos, medicamentos, sistemas solares y otras mercancías esenciales.

Al referirse a la implementación de las transformaciones económicas y sociales, Marrero Cruz subrayó que estas constituyen «el proceso de mayor profundidad emprendido en la modernización del modelo económico y social cubano», y que contribuyen al cumplimiento del Programa de Gobierno para 2026.

Explicó que, tras la aprobación de las transformaciones en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del pasado 18 de junio, se desarrolló un proceso de actualización que incorporó las orientaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz, los acuerdos del Pleno del Comité Central del Partido, las conclusiones del Primer Secretario, así como recomendaciones de economistas, expertos y diputados.

Precisó que, de las 171 propuestas y valoraciones formuladas por los parlamentarios, 165 fueron incorporadas a la fase de implementación, enriqueciendo el alcance de las transformaciones. El proceso concluyó el 25 de junio con la publicación de la versión actualizada del documento, concebida como un primer paso para favorecer la participación directa de la población.

El Primer Ministro informó, además, que el Consejo de Ministros aprobó las indicaciones para organizar la implementación de las transformaciones, con una primera etapa enfocada en el diseño de políticas públicas, normas jurídicas y cronogramas con fechas y responsables definidos. Para ello fueron designados los responsables de cada eje temático y constituidos grupos de trabajo integrados por expertos y académicos.

Asimismo, destacó la realización de seminarios de capacitación dirigidos a las estructuras del Partido y del Gobierno en los niveles nacional, provincial y municipal, con el propósito de dotar a los cuadros de las herramientas necesarias para conducir este proceso.

En el ámbito legislativo, señaló que, en coordinación con la Asamblea Nacional, se elaboró un cronograma que contempla 138 normas jurídicas para respaldar las transformaciones, reduciendo los plazos para su elaboración, análisis y aprobación.

Como resultado de ello, de las 121 transformaciones previstas para ejecutarse entre junio y julio, ya fueron aprobadas 110, equivalentes al 90,9 % de lo planificado, mientras otras cinco recibieron una aprobación parcial. El resto, indicó, será evaluado antes de concluir la presente semana.

En cuanto al cronograma de implementación, Marrero Cruz destacó que el propósito es concluir entre agosto y septiembre la etapa de diseño y aprobación de las transformaciones restantes, consideradas las de mayor complejidad, con excepción de ocho previstas para noviembre.

ACTUALIZACIÓN POR EJES TEMÁTICOS

Al actualizar el estado de las principales medidas ya aprobadas, explicó que en el Eje temático 1 relacionado con el modelo de gestión de los actores económicos, de las 31 transformaciones previstas ya fueron aprobadas 28.

Entre las más relevantes mencionó el Decreto ley del Sistema Empresarial Estatal Cubano, que regula los principios generales de organización y funcionamiento de este sector bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales. Según explicó, esta norma da respuesta a 16 de las 17 transformaciones concebidas para la empresa estatal socialista.

El Primer Ministro destacó que la legislación amplía las facultades de las empresas estatales al otorgarles mayor autonomía para aprobar su organización salarial, definir precios y tarifas, realizar inversiones financieras, determinar el cese del vínculo laboral de los trabajadores y flexibilizar el destino de las utilidades.

Además, establece la integración de las empresas en grupos empresariales para generar sinergias que favorezcan mejores resultados productivos, financieros y tecnológicos, al tiempo que fortalece la participación de los trabajadores en los procesos de planificación, gestión y control.

Como parte de estas transformaciones, informó la actualización de la política y del Decreto sobre Organización salarial en el sistema empresarial estatal, mediante la eliminación de límites y restricciones para implementar sistemas salariales propios. «En adelante se condiciona solo a la capacidad económica y financiera de la entidad empresarial», precisó, aunque aclaró que las empresas con pérdidas no podrán aplicar estas facultades mientras mantengan esa condición.

Respecto a las formas de gestión no estatal, el Jefe de Gobierno informó que fueron aprobadas todas las solicitudes pendientes de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias que cumplían los requisitos establecidos, con lo que el país supera ya las 15 000 entidades de este tipo.

Asimismo, dio a conocer la aprobación del decreto ley que regula la creación, funcionamiento y extinción de las mipymes privadas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia, normativa que responde a siete de las transformaciones previstas para este sector.

El Primer Ministro explicó que esta legislación busca facilitar la inserción de los actores económicos no estatales en el ordenamiento jurídico, simplificar los procedimientos para su aprobación mediante la reducción de requisitos, trámites y plazos, así como definir con mayor claridad los criterios para su clasificación y funcionamiento.

Anunció, además, que este 28 de julio fue publicado el Decreto 160, el cual, según expresó, «flexibiliza las actividades no autorizadas a ejercer por las formas de gestión no estatal y los trabajadores por cuenta propia». Detalló que la disposición elimina totalmente 46 actividades prohibidas y flexibiliza parcialmente otras 36, con el propósito de ampliar la participación del sector no estatal en el desarrollo económico y social del país.

Señaló que también fue actualizada la plataforma de actores económicos no estatales para respaldar la implementación de las transformaciones y agilizar el procesamiento de la información, y aseguró que las medidas aprobadas para los actores económicos estatales y no estatales «contribuirán a desatar las fuerzas productivas» y a incrementar la oferta de bienes y servicios para la población.

Sobre la Administración Central del Estado, Marrero Cruz significó que esta tarea centró la atención en culminar el proceso de elaboración del proyecto de Ley que regula la Organización de la Administración Central del Estado.

Puntualizó que el redimensionamiento de la Administración Central del Estado es un primer paso encaminado a actualizar las funciones, separar las estatales de la empresariales, reducir estructuras y lograr una organización y gestión de Gobierno más eficiente.

Asimismo, dijo que fueron aprobados los procesos presentados por los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes, con una reducción de más de 92 000 cargos, los que se concentran en plazas no cubiertas.

En tanto, en el próximo mes de septiembre, se prevé concluir la fase de implementación en el resto de los ministerios, para su posterior implantación.

Se aprobó la actualización del Decreto 140, que amplía el alcance de descentralización territorial de competencias. Se perfeccionó la gestión de la contribución territorial para el desarrollo local y a 111 municipios se les asignó el sobrecumplimiento de los ingresos cedidos durante el año 2025, para ser utilizados en sus estrategias.

De igual forma, el Primer Ministro dijo que fueron actualizadas la política y la norma jurídica que implementa el perfeccionamiento de los servicios comunales sobre la base de que sean sostenibles. Así como, se aprobó la modificación del Decreto sobre la gestión estratégica para el desarrollo territorial.

Entre los cambios principales, manifestó, está la definición de plazas para la ejecución de los proyectos y que, para realizar actividades autorizadas, tienen que contar entre sus titulares con una entidad estatal.

Sobre el sector energético, Marrero Cruz señaló la compleja situación que persiste con los prolongados apagones; sin embargo, «las transformaciones van dirigidas a la búsqueda de soluciones que permitan aliviar estos impactos no deseados».

Puntualizó que se han instalado 1 464 MW con fuentes renovables de energía. Además, se han instalado, a través de proyectos estatales, 4 020 sistemas fotovoltaicos, de ellos 2 784 en centros vitales y 1 508 en viviendas aisladas.

En correspondencia con ello, más de 11 000 sistemas se entregaron a niños con enfermedades crónicas, Héroes del Trabajo, médicos, maestros, científicos y glorias deportivas.

«Como resultado, en el levantamiento del mapa energético se registran unos 12 751 hogares que ya tienen sistemas instalados», dijo.

Por otra parte, el también miembro del Buró Político, resaltó que se flexibilizaron los requisitos para que las mipymes y empresas extranjeras puedan ejecutar el proceso de importación y comercialización mayorista y minorista de combustibles.

En este caso, explicó que se incorpora que los métodos de formación de precios deben corresponderse con los aprobados, ser transparentes y de conocimiento público.

Ante la necesidad de ampliar los incentivos fiscales asociados a las fuentes renovables de energía y las inversiones en el sector social, se aprobó para las personas naturales y jurídicas:

Bonificar el pago de los impuestos sobre utilidades e ingresos personales a quienes, como parte de su responsabilidad social, realicen inversiones con fuentes renovables de energía en centros de servicios a la población, sociales o de cuidado, edificios multifamiliares y en el alumbrado público.

Eximir del pago del impuesto sobre las ventas, por los ingresos provenientes de la comercialización mayorista o minorista de tecnologías y sistemas vinculados al uso de las fuentes renovables de energía.

Referido a la recuperación agrícola, el Primer Ministro manifestó que han sido aprobadas cuatro de las cinco Transformaciones Económicas Sociales, las que han requerido la modificación y aprobación de varias normas jurídicas, incluido el proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal.

También se flexibiliza la gestión y uso de la tierra a los actores económicos, se actualiza el modelo de gestión de cooperativas y se aprueban nuevos incentivos, recalcó.

La transformación social constituye un elemento esencial a considerar en el proceso de implementación del resto de las transformaciones. En consonancia, Marrero Cruz expresó que resulta imprescindible evaluar los impactos de las decisiones que se adoptan, para garantizar la protección social de quienes más lo necesiten.

Al respecto, anunció que concluyó la caracterización de perfiles priorizados en provincias y municipios, «identificándose 876 522 personas en mayor situación de vulnerabilidad».

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conjunto con el Centro de Gobierno Digital, han creado las condiciones para que en esta semana «esté en funcionamiento el trámite en línea para solicitar la Protección Social, a través de la Plataforma Soberanía».

Significó que la implementación de las Transformaciones asociadas a la responsabilidad social de los diferentes actores, contribuirá al perfeccionamiento de los servicios a nivel comunitario y a la atención de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

«Se aprobaron los beneficios fiscales para elevar el empleo de las personas en situación de discapacidad que laboran en los talleres especiales».

En tanto, conforme a las transformaciones laborales y salariales, Marrero Cruz explicó que las mismas se aplican a partir del presente mes, pagadero en agosto, con un costo estimado anual de 42 500 millones de pesos.

Explicó que, con este incremento, se establece un salario mínimo de 3 210 pesos, que se aplica en todas las entidades presupuestadas y a los trabajadores de todos los actores económicos, cuyos ingresos sean inferiores a lo aprobado.

«Esta es una decisión que, si bien resulta insuficiente, es necesaria para un sector que garantiza la mayoría de los servicios sociales básicos», agregó.

Marrero Cruz agregó que dada la necesidad de modificar la operatoria de las cuentas en divisas se aprobó la actualización de las normas que lo regulan.

En este sentido se elimina todo trámite administrativo para la apertura de cuentas en divisas por los bancos del sistema financiero. Además, se permite el depósito de efectivo a los actores no estatales en las cuentas en divisas con la declaración de origen y destino, así como su extracción, y se autorizan los pagos al exterior, desde las cuentas en divisas, por importaciones, financiamientos y otros conceptos lícitos.

Fueron actualizadas las regulaciones para la autorización y el control de cuentas en bancos extranjeros de los actores económicos, así como para las diferentes modalidades de inversión extranjera, eliminándose la autorización administrativa previa del Banco Central de Cuba.

El Primer Ministro aclaró que, con el propósito de incrementar los pagos digitales, se anunciaron recientemente nuevas medidas por el Banco Central de Cuba como la eliminación del límite de pagos en efectivo entre actores económicos, la acreditación en tiempo real de las operaciones de pago en línea, se elimina la comisión que actualmente se cobra por el depósito y se establece una del 0.2 %, para las personas jurídicas y el límite mensual de las transacciones se incrementa de 120 000 a 2 500 000 pesos.

Vinculado con las transformaciones cambiarias, Marrero Cruz informó la aprobación del marco regulatorio para la autorización, bajo licencia del Banco Central de Cuba, de casas de cambio privadas, y que pronto abrirá sus puertas la primera de ellas.

Respecto al sistema tributario, agregó que se aprobaron las propuestas que modifican la Ley Tributaria y se estableció el impuesto al valor agregado en sustitución al impuesto sobre la venta y los servicios. Además, fue aprobado un régimen de depreciación acelerada a los actores económicos que participen en la adquisición de maquinarias, tecnologías, la producción y procesamiento industrial de alimentos.

Relacionado con la política de precios, el Primer Ministro agregó que se descentraliza a todos los actores económicos de la facultad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas, y se regularán determinados elementos que se deberán considerar en la formación de precios.

Marrero Cruz reconoció que este es un tema no resuelto y que la descentralización será acompañada del fortalecimiento del sistema de inspección y control, y que requerirá de un aumento de la oferta de bienes y servicios como la vía más efectiva para influir en los precios.

Se aprobó la guía de procedimientos para inversores extranjeros y actores no estatales cubanos interesados en asociarse en las modalidades previstas. Según declaró Marrero Cruz, la inversión extranjera debe contribuir a impulsar proyectos de actores estatales que clasifiquen como personas jurídicas, siempre que tributen al desarrollo del país y garanticen la sostenibilidad financiera en divisas.

Fueron aprobadas las propuestas que modifican la Ley 118 «De la inversión extranjera» a fin de eliminar la obligatoriedad de la contratación de trabajadores cubanos y extranjeros residentes permanentemente en Cuba a través de entidades empleadoras. De conjunto con la aprobación de la política de inversión extranjera en la actividad inmobiliaria y el comercio, teniendo en cuenta los contextos patrimoniales.

El Primer Ministro reconoció la importancia de la actualización de los servicios médicos cubanos, para lo que fue aprobado el procedimiento para otorgar facultades para la exportación e importación directa, relacionada con el sector.

Se aprobó la actualización del Sistema de gestión, control y asignación de las divisas de la economía nacional, lo que incluye el alcance de la dolarización. Marrero Cruz aclaró que esto permitirá que esas monedas lleguen al sector primario de la economía para incentivar la producción.

Informó que las afectaciones al sector del turismo, derivadas de la falta de combustible y las medidas contra Cuba, han generado una paralización de los servicios turísticos, llegando a cerrar el 73 % de las instalaciones, y ha provocado el retiro de siete cadenas hoteleras.

Marrero Cruz aclaró que las medidas adoptadas para la inversión extranjera han permitido que 13 negocios foráneos contraten directamente a fuerza de trabajo nacional, que se haya otorgado permiso para importar combustibles a más de cien actores no estatales, se aprobó el primer negocio extranjero para la comercialización de combustibles, fue aprobada la primera inversión extranjera en La Habana Vieja y se creó la primera zona con regulaciones especiales en la categoría de «Zona de Desarrollo Económico» para el establecimiento de una empresa de capital totalmente foráneo en el turismo de salud.

Al referirse al Eje dedicado al turismo, Marrero Cruz precisó que de las 13 transformaciones previstas ya fueron aprobadas diez en las que sobresalen la incorporación de nuevas modalidades de negocios con la participación de todos los actores económicos, beneficios tributarios para proyectos vinculados al ecoturismo y la autorización para que distintos actores desarrollen servicios de alquiler de vehículos, transportación turística y operación de agencias de viajes.

Asimismo, explicó que se establecieron los procedimientos para la certificación de guías de turismo y agentes privados de ventas, así como la aplicación de una contribución especial del 1 % destinada a financiar acciones de sostenibilidad, promoción e imagen de los destinos turísticos.

En cuanto al Eje correspondiente al transporte, informó que fueron aprobadas las tres transformaciones previstas, sustentadas en la actualización de la política para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

Estas medidas –dijo– flexibilizan la importación y comercialización de vehículos e incentivan el desarrollo de la movilidad eléctrica.

Sobre el Eje relacionado con el comercio, la gastronomía y los servicios, el Jefe de Gobierno señaló que ya se aprobaron siete de las diez transformaciones concebidas.

Entre ellas mencionó la actualización de la política de comercio interior, la flexibilización del otorgamiento de licencias comerciales, la creación del proyecto Mercado de Barrio, el establecimiento de mercados de abasto con acceso para personas naturales y jurídicas, se aprobó un proyecto de Decreto Ley que regula los procesos de licitación, así como el procedimiento para estimular las compras públicas mayoristas y minoristas.

Marrero Cruz informó, además que en el Eje referido a la política de seguros, fueron aprobadas las propuestas para dinamizar la comercialización de pólizas en divisas para los riesgos sobre transporte, viajes y gastos médico en el exterior.

Igualmente, destacó la aprobación del Seguro de Responsabilidad Civil obligatorio para todos los propietarios de vehículos automotores terrestres.

En el Eje dedicado al ámbito digital, la inteligencia artificial y la economía del conocimiento, anunció la aprobación de la transformación que autoriza al sector privado a comercializar servicios de centros de datos, conforme al marco regulatorio establecido.

El Primer Ministro destacó que la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales ha estado acompañada por un trabajo coordinado entre los grupos jurídicos, políticos y comunicacionales, así como por la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos y el seguimiento de los resultados.

Como parte de ese proceso, informó que ya se dispone de una primera versión del Cuadro de Mando de las transformaciones, una plataforma que permitirá monitorear en tiempo real el cumplimiento de los indicadores, evaluar los impactos de cada medida y procesar las opiniones de la población sobre los distintos ejes temáticos.

Marrero Cruz reconoció que, aunque en poco más de un mes se cumplió el cronograma previsto para la organización de las transformaciones, la etapa decisiva comienza ahora con su aplicación efectiva, por lo que insistió en que será imprescindible mantener el seguimiento permanente a los indicadores, evaluar los resultados y corregir oportunamente las desviaciones que puedan surgir.

En estos tiempos tan difíciles –dijo– «es justo reconocer a nuestro pueblo por la resistencia y agradecer infinitamente su confianza, lo que nos compromete a continuar con la misma entrega y consagración, hasta que logremos los impactos esperados en el mejoramiento de las condiciones de vida. El logro de este propósito exige del máximo esfuerzo, entrega y participación de todos».

Ratificó que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista, por el contrario, «lo defendemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación. Lo hacemos sin detenernos y dispuestos a impulsar el profundo proceso de transformaciones económicas y sociales».

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