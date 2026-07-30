Académico cubano participa en Cumbre Pública Mundial África

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El doctor en Ciencias y profesor universitario cubano, Fidel Antonio Castro Smirnov, participa en la Cumbre Pública Mundial: África, la primera de su tipo celebrada en suelo africano para impulsar la cooperación y la innovación

La cita de dos días prevista en la sede de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África reúne a representantes de 54 países del continente y socios internacionales bajo el lema «Un nuevo mundo: África en la configuración de un futuro compartido».

Castro Smirnov asistirá a la sesión plenaria y a otros espacios de debate que incluyen temas sobre infraestructuras sostenibles, sistemas alimentarios y de información, cooperación científica, educación, participación juvenil, diplomacia pública y preservación del patrimonio cultural africano.

Organizada por la Asamblea Mundial de los Pueblos en colaboración con organizaciones africanas e internacionales, el magno evento cuenta con más de 700 participantes, entre ellos funcionarios gubernamentales, diplomáticos, líderes empresariales, académicos, periodistas, innovadores tecnológicos, entre otros.

Se prevé que los resultados contribuyan a los debates de la Segunda Asamblea Pública Mundial, prevista para septiembre próximo en Moscú, Rusia.

Gracias a su amplia participación y a su enfoque en el papel de África en la configuración de un futuro global compartido, la Cumbre Pública Mundial situará a Etiopía en el centro de un importante diálogo internacional sobre cooperación, innovación, diplomacia y el futuro del continente.

(Tomado de Prensa Latina)

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