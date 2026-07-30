FIFA abre expediente disciplinario a Paredes, Molina, Almada y Ayala por los incidentes en la final del Mundial

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La FIFA ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario contra cuatro integrantes de la selección argentina y un futbolista español, como consecuencia de los incidentes violentos ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España derrotó a Argentina por 1-0 el pasado 19 de julio en East Rutherford, Estados Unidos.

Del lado argentino, tres son jugadores: Leandro Paredes es el más señalado, con tres cargos en su contra según el informe del procurador, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada también están siendo objeto de un procedimiento disciplinario.

A ellos se suma Roberto Ayala, miembro del cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni. En cuanto a la representación española, únicamente el mediocampista Gavi ha sido notificado con la apertura de un expediente, que servirá para evaluar una posible sanción.

La FIFA ha basado estas decisiones en los artículos de su Código Disciplinario relativos a agresiones y conducta antideportiva. El organismo informó que “de conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante”.

Los hechos ocurrieron al término del encuentro, cuando los jugadores españoles comenzaban a celebrar su segundo título mundial, momento en que se desataron momentos de tensión en el campo de juego.

Durante el tiempo reglamentario, Enzo Fernández había sido expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas en el minuto 90+3, lo que dejó a Argentina con un hombre menos en la prórroga, donde Ferran Torres anotó el gol decisivo en el minuto 106.

Por otra parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también enfrenta un posible castigo por presuntas infracciones a varios artículos del código, especialmente aquellos que prohíben “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva” y los relativos al orden y seguridad de los partidos, que incluyen “la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores”.

Cabe recordar que la FIFA ya había informado el 16 de julio la apertura de una investigación luego de que varios futbolistas argentinos mostraran una pancarta reivindicando la soberanía de las islas Malvinas tras la victoria de la Albiceleste ante Inglaterra en las semifinales.

(Con información de La Jornada)

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