Implementa Universidad de Cienfuegos adecuaciones en su quehacer integral

Garantizar la continuidad y calidad de la actividad docente en medio de la actual situación del país, marcada por el bloqueo energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, es el propósito de las medidas implementadas en la Universidad de Cienfuegos (UCf) Carlos Rafael Rodríguez, desde el 16 de febrero último, fecha en que inició el segundo semestre del curso 2025-2026, bajo la modalidad semipresencial.

Las adecuaciones incluyen el uso de las plataformas digitales. En tal sentido, la MSc. Maydel Gómez Lago, Vicerrectora de Desarrollo Digital e Información, explicó el soporte técnico a la docencia a través de las plataformas virtuales de la UCf, especialmente Moodle, como vía fundamental para el desarrollo de las actividades académicas. Dicha plataforma es libre de costo por datos móviles.

Según detalló la Dr. C. Aimé Tania Ramos Reyes, Directora de Formación del Profesional de Pregrado, los Centros Universitarios Municipales (CUM) acogerán a los estudiantes de todas las modalidades (Curso Diurno, Curso por Encuentro, Educación a Distancia y Técnico Superior de Ciclo Corto) que residan en sus demarcaciones. De esa manera se garantizará el acompañamiento directo en su formación. Las carreras diseñarán las estrategias metodológicas que permitan una adecuada articulación entre la Universidad y los CUM.

De igual modo, continuarán las actividades de postgrado, tal y como lo hizo saber la Directora de Posgrado, Dr. C. Jency Mendoza Otero, quien esclareció que la actividad planificada se desarrollará en modalidad virtual.

La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) tampoco detendrá sus acciones en la UCf, pues las brigadas que se constituirán en los CUM y en la Sede Central para el desarrollo de las actividades, procesos y movimiento de la FEU. Tal es la certeza de los jóvenes estudiantes, representados por Lesimay Turca Trujillo, presidenta de la organización en la casa de altos estudios.

Las autoridades de la Universidad de Cienfuegos han reafirmado su compromiso con la formación integral de los estudiantes; al tiempo que agradecen la colaboración de toda la comunidad universitaria en la implementación de las medidas adoptadas y enfatizan en que el modelo ha sido diseñado para preservar la calidad del proceso docente, asegurar la participación activa de los estudiantes y mantener la estabilidad del curso académico.

