24 de febrero: la rebeldía histórica de los cubanos contra los imperios

El 24 de febrero de 1895 marcó la fecha de inicio de la Guerra Necesaria, como la llamara José Martí, uno de sus líderes indiscutibles, cuando tuvo lugar un alzamiento contra el gobierno colonialista español, protagonizado en Baire, una localidad distante a unos 70 kilómetros de Santiago de Cuba. Y aunque el hecho estaba previsto para que ocurriera de manera simultánea en todo el país, se concretó, solamente, en la zona oriental, y también en Matanzas, según recogen apuntes historiográficos.

Los patriotas cubanos, todavía dolidos por la herida del Zanjón, allí donde quedaron pisoteados los diez años de lucha por la independencia, decidieron reiniciar los combates. Desde el 1893 ya se vivía en Cuba un ambiente insurreccional que llegó a su punto álgido para comienzos del ´95, y aunque el plan inicial fue descubierto, Martí decidió continuar adelante.

Otra vez las fuerzas independentistas sufrieron la ausencia de consenso entre los líderes de la campaña, errores que persistieron durante la contienda de los 10 años, aunque en menor medida en esta segunda etapa, los que posibilitaron que desde el Norte revuelto y brutal encontraran una oportunidad para aniquilar los órganos representativos de la nación cubana. También se sumó la pérdida de líderes político-militares aglutinadores como Antonio Maceo y José Martí, quienes perecieron en el campo de batalla.

“Estados Unidos contempló por 30 años la lucha del pueblo cubano, y puso su empeño en apoderarse de la mayor de las Antillas y así lo dejó en claro cuando impidió la entrada de las tropas mambisas (insurrectas) a Santiago de Cuba y con el Tratado de París, que ponía fin a la denominada guerra hispano-cubano-americana”.*

La victoria de la Guerra del ’95 fue arrebatada por Estados Unidos, la potencia situada a 90 millas del territorio cubano, la que mira a nuestra Cuba todavía con la esperanza de aplicar una ley de dos siglos, delineada en la temprana fecha de 1823 por el entonces secretario de Estado norteamericano John Quincy Adams, denominada “ley de gravitación” o más conocida como la teoría de la “fruta madura”. En su enfoque comparaba a la Isla con una fruta que sería inevitablemente anexada a Estados Unidos, una vez desgajada por su madurez del tronco colonial español.

Y ahí sigue Estados Unidos, potencia a la que no le bastan los ejemplos del independentismo cubano y sus luchas, a la espera de la fruta, quienes al parecer aún no recuerdan aquel grito de independencia de 1895.

