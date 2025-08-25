Hoy en la Mesa Redonda: Acto por el 80 Aniversario de la Revolución de Agosto y Día Nacional de la República Socialista de Vietnam
Este lunes la Mesa Redonda transmitirá el acto por el 80 Aniversario de la Revolución de Agosto y Día Nacional de la República Socialista de Vietnam.
Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cubadebate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa desde las 7:00 p.m.
Tomado del Sitio Digital de la Mesa Redonda
