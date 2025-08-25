Finaliza la XVII Cruzada Artística Literaria de la AHS en Cienfuegos

Compartir en

Las comunidades de difícil acceso, ubicadas en la serranía del territorio son favorecidas cada año por un significativo evento cultural. Con la realización de la Cruzada Artístico Literaria de la Asociación Hermanos Saíz, diversas manifestaciones artísticas engalanan su entorno.

En esta decimoséptima edición, un nutrido grupo de jóvenes eligió diseminar iniciativas que confluyeran con los intereses de los pobladores.

Yaguanabo Arriba y otros asentamientos tuvieron la fortuna de saborear números danzarios, presentaciones de libros, actos circenses y otras opciones culturales.

Al Consejo Popular Camilo Cienfuegos, le correspondió acoger la actividad final de este suceso, que estimula la proyección y comprensión del arte joven por sus destinatarios.

