La jornada electoral, crucial para el destino político de Honduras, determinará la composición del Gobierno y los poderes legislativos y locales.

Además del presidente, los hondureños elegirán a tres designados presidenciales, 128 diputados que conformarán el Congreso Nacional, 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y las 298 corporaciones municipales del país.

Este proceso subraya la participación ciudadana en la configuración de sus instituciones democráticas donde cinco partidos políticos han oficializado sus candidaturas para la Presidencia de la República.

Por el partido Libertad y Refundación (Libre), la aspirante principal es Rixi Ramona Moncada Godoy, quien busca liderar la nación. El Partido Nacional, una de las fuerzas políticas tradicionales del país, postula a Nasry Juan Asfura Zablah. El Partido Liberal, otra institución política de larga trayectoria, presentará a Salvador Alejandro César Nasralla Salum como su candidato presidencial.

Además, la contienda contará con Mario Enrique Rivera Callejas, inscrito por el Partido Demócrata Cristiano (DC). Finalmente, Jorge Nelson Ávila Gutiérrez representará al Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Estas candidaturas definen el panorama inicial de la competencia electoral.

Los candidatos que definen

Los candidatos que según las últimas encuestas disputan las chances de ganar las elecciones son la oficialista Rixi Moncada por el Partido Libre, Nasry Juan Asfura Zablah del Partido Nacional, que se convirtió en el candidato de Donald Trump.

Desde el partido Libre llaman a cuidar el voto ante los riesgos de que el bipartidismo intente manipular los resultados de las elecciones generales. Foto: Rixi Presidenta / Facebook.

Rixi Moncada

Es maestra, abogada y candidata a la Presidencia por el partido LIBRE. Ejerció en el ámbito privado y en el público, como jueza y magistrada de la jurisdicción penal. En el Ministerio Público y el Congreso Nacional de la República se desempeñó como asesora durante una década.

En el gobierno se ha desempeñado en varios puestos, entre ellos secretaria de Trabajo, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, consejera del Consejo Nacional Electoral, secretaria de Finanzas y secretaria de Defensa Nacional; siendo la primera mujer en ser titular de esta última secretaría en Honduras.

En 2009, coordinó el proyecto de la Cuarta Urna del gobierno del Poder Ciudadano de José Manuel Zelaya. Tras el Golpe de Estado y desde el exilio, fundó el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado del Frente Nacional de Resistencia Popular y, posteriormente, el partido Libertad y Refundación (Libre).

A solicitud de la mandataria Xiomara Castro y frente a un ataque a la soberanía nacional, Rixi Moncada fue nombrada la primera mujer ministra de Defensa en la historia del país, un cargo en el que ha demostrado su firme compromiso con la integridad de la nación.

Asfura es elegido por Donald Trump para asegurarse con su triunfo, un casillero mas en el mapa geopolítico de Estados Unidos, y siendo una amenaza para la paz en el caribe. Foto EFE

Nasry Juan Asfura

Es un empresario de la construcción hondureño, y fue el alcalde municipal del Distrito Central desde 2014 hasta 2022. Es candidato presidencial del Partido Nacional en las elecciones generales de 2025 y lo fue también en las de 2021.

En octubre de 2020, una unidad contra la corrupción del Ministerio Público solicitó la persecución criminal contra Asfura, por suponerlo responsable de la malversación de 17.4 millones de lempiras a favor suyo entre 2017-2018; y de otros delitos. En junio y julio del siguiente año la petición fue declarada sin lugar por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En octubre de 2021, su nombre apareció en los Papeles de Pandora; es mencionado en ellos como el dueño en 2007 de la empresa Karlane Overseas SA., registrada en Panamá por la firma Alcogal en 2006. El banco que ayudó a Asfura a crear dicha empresa dijo que la misma fue usada para comprar tierras a la familia de Asfura y a otros en Tegucigalpa para desarrollar un centro de negocios allí.

Asfura es integrante y candidato del Partido Nacional, partido al que pertenece el ex dos veces presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Continuando su política injerencista como hizo en las elecciones legislativas argentinas, el presidente Donald Trump definió a Asfura como el candidato que va a apoyar y de cuya victoria depende la ayuda de Estados Unidos al país centroamericano.

Nasralla ha sido parte del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, pero ahora se ha lanzado con su propia candidatura ocn un programa de derecha. Foto. Prensa del candidato.

Salvador Nasralla

Es presentador de televisión e ingeniero. Para las elecciones de 2021 fundó el Partido Salvador de Honduras (PSH) y pasó a ser candidato presidencial por la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH) conformada por ese partido y el PINU,​ pero en octubre de ese año renunció y pasó a ser candidato a primer designado presidencial por Libre, quien llevó como candidata a Xiomara Castro, ganadora de los comicios.

Trump le enrostró a Nasralla, del Partido Liberal (PL), haber ocupado un alto cargo en el gobierno de Xiomara Castro tras haber declinado su candidatura presidencial en las elecciones de noviembre de 2021. Nasralla rompió luego con la mandataria. «Finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura», escribió Trump.

Las encuestas muestran un escenario de competencia en tercios entre Salvador Nasralla (Partido Liberal), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Rixi Moncada (LIBRE). Todos rondan entre el 17 % y el 26 % de intención de voto, mientras que la magnitud del electorado indeciso, entre 20 % y 35 %, podría definir el rumbo de la elección. Ganará quien obtenga la mayoría simple.

