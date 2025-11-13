Holguín reporta acumulados superiores a 100 milímetros de lluvia por frente frío

Compartir en

La provincia de Holguín registra en las últimas 48 horas acumulados superiores a 100 milímetros (mm) de lluvia, asociados a un frente frío que transita por el área del Caribe.

Juan Mario Echavarría Hernández, delegado territorial de Recursos Hidráulicos, señaló a la ACN que en Solis Castro y en el Telecorreo de Sagua de Tánamo, municipio homónimo, se registraron 109 y 103 mm de precipitaciones, respectivamente.

Destacó que estos acumulados han provocado inundaciones, por lo que se ejecutan acciones para proteger los medios técnicos de los sistemas de abasto de agua a la población.

El directivo precisó que más de 11 mil clientes de Sagua de Tánamo, uno de los municipios más afectados, cuentan con servicio de agua, mientras se monitorean los embalses, que se encuentran en buen estado técnico.

En el este de Holguín continúa la evacuación de habitantes de zonas bajas tras reportarse crecidas de ríos en Sagua y Moa, que afectan varias localidades, incluyendo el reparto Pedro Soto Alba, conocido como Ecrin.

Según el Instituto de Meteorología, las condiciones climáticas están asociadas a un frente frío que incide sobre la zona, por lo que en las próximas horas se mantendrán los nublados, chubascos y tormentas eléctricas.

La Defensa Civil exhorta a la población a cumplir todas las medidas establecidas, mantenerse alejados de ríos crecidos y zonas bajas, y preservar la vida como el bien fundamental del ser humano.

