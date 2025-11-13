Proyectan creación de un Salón de la Fama de Judo

Compartir en

El Salón de la Fama del Judo Cubano constituye uno de los proyectos principales en los que trabaja actualmente la subcomisión nacional de historia de ese deporte, enfocada en rescatar la memoria histórica de dicho arte marcial.

El maestro y octavo Dan José González Philips, presidente de esa organización, explicó en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias que trabajan en el diseño de la idea, en coordinación con el Comité Olímpico Cubano, la Federación nacional de Judo y otras instituciones.

La iniciativa prevé integrar un espacio físico con plataformas digitales que aumenten el alcance del Salón de la Fama, donde serán exhibidos contenidos en diferentes soportes, incluidos trofeos, medallas y otros reconocimientos relevantes, que avalan el prestigio de Cuba en este deporte.

González Philips comentó que la idea es concretar la iniciativa en febrero de 2026, año del aniversario 75 del inicio de la práctica organizada del judo en la isla.

Este mes de noviembre, añadió, pretenden presentar y aprobar el listado de los nominados a ser exaltados, candidatos que en enero próximo serán anunciados públicamente.

El también miembro de la Comisión de Reconocimientos de la Confederación Panamericana de Judo ponderó los esfuerzos para fortalecer la cultura sobre el judo cubano, cuya práctica oficial se remonta en la isla al año 1951 bajo las enseñanzas del profesor y segundo Dan de origen ruso-belga Andrés Kolychkine.

La subcomisión de historia, integrada por judocas de diferentes generaciones y otros especialistas, realiza un amplio programa de actividades que incluye la visita regularmente a familiares de iniciadores de la práctica de ese deporte en Cuba, cuyos aportes contribuyen al rescate histórico.

Puso como ejemplo la gala del judo cubano, efectuada el pasado fin de semana en la sala polivalente Ramón Fonst, de La Habana, en saludo al Día Mundial de ese deporte, fundado en Japón por el maestro Jigoro Kano, el 28 de octubre de 1882.

También dedican tiempo al reconocimiento público de las figuras y glorias cubanas de ese deporte de combate, que tanto linaje han dado al país en las principales competencias internacionales.

González Philips, único cubano nominado para integrar el XI Salón Internacional de la Fama de Artistas Marciales 2025, destaca el trabajo con las nuevas generaciones y el empleo de las redes sociales digitales para promover la historia de este deporte.

Enfatizó en la alianza con la Comisión de Atención a Atletas del Judo Cubano, que recientemente se fortaleció con el ingreso de Idalys Ortiz, Sibelis Veranes, Andy Granda e Iván Felipe Silva, entre otros medallistas olímpicos y mundiales.

En su proyección internacional la subcomisión consolida vínculos con el maestro y sexto Dan Pedro Kolychkine, nieto del iniciador del judo en Cuba, actual presidente de la Comisión de Reconocimientos de la Confederación Panamericana de ese deporte.

Igualmente, amplían sus relaciones con cubanos radicados en el extranjero, entre ellos, el maestro y sexto Dan Luis Torres Cobas, quien recientemente se proclamó por segunda ocasión campeón mundial de veteranos.

