Clausuran en Cienfuegos Grand Prix de Fotografia Subacuática 2025

El Grand Prix Cubano de Fotografía Subacuática 2025 culminó en Cienfuegos con la entrega de los premios a las mejores instantáneas presentadas por los participantes.

La ceremonia de clausura tuvo lugar en la terraza del Hotel Faro Luna, donde se dieron a conocer los lauros que recayeron en los fotógrafos Manuel Pedro Carmenate Martínez, Leonardo A. Hernández Chávez, Luis Muiño Suárez, Nosdalys Castillo, Pedro Alejandro Duque Alfonso, Alejandro Regalado Fernández y Julio Luis Rodríguez.

Parte de la ceremonia incluyó la entrega a los premiados de diferentes botellas de la marca de Ron Havana Club, extraídas de una cava sumergida frente a las costas de Rancho Luna y añejadas allí por espacio de un año, un presente especial y único.

Antes de la ceremonia de premiaciones, los presentes disfrutaron de una cena en los predios del Hotel.

Al culminar la ceremonia, el público presente disfrutó de las excelentes voces de Juan Carlos y Ana Ivis, con una precisa selección de temas e impecable interpretación. Solo queda señalar la poca sensibilidad de la persona que estaba a cargo de la musicalización, que dejó puestos sus equipos amplificadores en el momento en que la solista encargada de amenizar la cena debía comenzar.

En el Grand Prix Cubano de Fotografía Subacuática 2025 se unieron 12 destacados fotógrafos cubanos y foráneos, ganadores de todos los eventos de fotografía realizados a lo largo del año en el país.

