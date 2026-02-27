Historia y esclavitud centran debates en taller celebrado en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 30 segundos

Tanto el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Cienfuegos y la Comisión Aponte, se dieron cita en el Palacio Leblanc este 25 y 26 de febrero para realizar el taller denominado Estudios sobre Esclavitudes. Cuba y sus conexiones con el mundo atlántico, con el objetivo de seguir visibilizando el quehacer de investigadores locales y foráneos en el ámbito de marras desde la Perla del Sur.

Varias de las exposiciones del día 25 abundaron en asuntos que vincularon rasgos socieconómicos del siglo XIX en esta región, con los matices y el devenir que adquirió la esclavitud en trabajos como el Origen y desarrollo del café en San Blas de 1819 a 1860, de Mirialis Atencio González, o en De comerciante a empresario: la lógica instrumental de Tomás Terry Adams en Cienfuegos entre 1830 y 1882, por Olga Isabel Sosa Amorós desde la Universidad Carlos Rafael Rodríguez (UCf). Igualmente se conoció todo tipo de detalles desde diversas aristas, por ejemplo, a partir de un análisis de Jorge Gómez Hernández, quien estudió La esclavitud en Cienfuegos a través de los protocolos notariales (1825-1850).

Otras figuras del patio como Massiel Delgado Cabrera, Orlando García Martínez, Jorge L. Padrón Acosta, Irán Millán Cuétara, Alejandro García Rodríguez, Claudia Ramos del Busto, Anabel García García, Daimé Cebrián Suárez y Eilyn Hurtado Rojas, también realizaron valiosas intervenciones que dan cuenta de la buena salud que goza este campo investigativo en la provincia. A su vez, se logró interconectar todo ese conocimiento a través de las artes plásticas, pues se contó con el apoyo del Museo Histórico durante la inauguración de la expo titulada “Lo negro en la visualidad cienfueguera”.

Entre los invitados especiales al encuentro estuvo el alemán Michael Zeuske, quien ha visitado la ciudad en otras ocasiones realizando acá diversas pesquisas en instituciones locales como el Archivo Histórico o la Sala de fondos raros y valiosos de la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés. El europeo abrió la mañana de este 26 con la conferencia titulada Historia Global de Cienfuegos (centrales; esclavitud/ trabajo “libre”; vidas paralelas), y luego su colega estadounidense Gina Marie Carloni lo hizo con el Legado de la esclavitud de la primera iglesia en Belmont.

Este taller viene a ser precursor del evento teórico Esclavitud y Dependencia Asimétrica en Cienfuegos, celebrado en septiembre de 2025, donde varios de los analistas citados con anterioridad consolidaron y actualizaron sus propuestas, las cuales servirán de base a libros de textos que podrán ver la luz próximamente.

Visitas: 3