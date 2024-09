Harris viaja a la frontera sur de EE.UU. con México en busca de votos

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, y candidata presidencial por el partido Demócrata, se encuentra este viernes en la frontera sur de su país con México, para realizar un acto de campaña en busca de votos para las elecciones de noviembre próximo en el estado clave de Arizona.

A través de la red social X, Harris posteó que se había trasladado a Arizona “para recibir información oficial sobre el último trabajo” que adelanta la Administración de Joe Biden, “para asegurar la frontera sur” y las operaciones que se realizan “para detener el flujo de fentanilo ilegal” a EE.UU.

Harris también se refirió a la situación migratoria en la frontera sur y dijo que tanto ella como Biden han tomado una serie de “medidas ejecutivas para reducir los cruces fronterizos ilegales“, que, a su parecer, “ahora son menores” que cuando asumieron el poder en 2021 luego de que su rival republicano Donald Trump dejara la presidencia.

“El presidente Biden y yo apoyamos el conjunto de reformas bipartidistas de seguridad fronteriza más duras y justas en décadas. Los republicanos del Congreso votaron en contra, dos veces“, señaló Harris en referencia al partido de su rival, el expresidente Trump.

Según la prensa estadounidense, el tema migratorio es uno de los que genera mayor vulnerabilidad en la candidatura de Harris, debido a que el radicalismo de Trump contra los inmigrantes parece calar mejor en los votantes, sobre todo en los estados fronterizos con México, con base en informaciones falsas como decir que los migrantes haitianos se comen las mascotas de los estadounidenses.

.@vp Kamala Harris at the Southern Border in Arizona pic.twitter.com/QpI9m2mlk1

— CSPAN (@cspan) September 27, 2024