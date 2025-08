Gustavo Petro niega autenticidad de chats divulgados por candidata presidencial

Compartir en

El presidente colombiano, Gustavo Petro, negó el domingo la autenticidad de unos supuestos mensajes de WhatsApp divulgados por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, sobre presuntos excesos suyos en una fiesta durante su campaña presidencial de 2022.

Gustavo Petro aseguró que se trata de «palabras editadas» por parte de la periodista colombiana para manipular a la opinión pública.

La precandidata presidencial de derecha por el movimiento ciudadano ‘Valientes’ publicó un comunicado en el que afirmó que accedió a conversaciones privadas entre el hijo del mandatario, Nicolás Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, testigo clave en el proceso judicial contra el primogénito del presidente por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Al momento de responder a los comentarios de Vicky Dávila, el jefe de Estado colombiano afirmó que en su cuenta de X «no hay videos amigos, solo uno que no contiene imágenes, sino palabras editadas. No hay travestis, ni ‘todo lo demás’», haciendo alusión a una de las frases de los supuestos chats.

El presidente Petro aprovechó la oportunidad para dirigir una nueva crítica al periodismo y medios de comunicación de su país.

Gustavo Petro calificó el nuevo episodio como «un intento burdo y horripilante de confundir fiesta con crimen» y denunció que se intenta ocultar «la verdad sobre los crímenes más graves cometidos contra la humanidad en Colombia».

El mandatario se dirigió a lo que llamó un «nuevo concepto de periodismo vagabundo» y sugirió que la controversia de los mensajes dados a conocer por la candidata presidencial es impulsada por sectores que buscan «llenar de patrones» los medios de comunicación y las instituciones.

Por su parte, el hijo del presidente publicó el domingo un video en el que califica de «vil montaje» las imágenes compartidas por la periodista Vicky Dávila.

