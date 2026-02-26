jueves, febrero 26, 2026
Niños regresan a sus clases en la escuela, símbolo de resistencia y esperanza tras la reparación de los centros dañados por el huracán Melissa. / Foto: Rodny Alcolea Olivares
Guantánamo culmina reparación de escuelas dañadas por el huracán Melissa

Con la inauguración de escuelas primarias rurales, ubicadas en la intrincada y montañosa zona de La Tagua, en el municipio de Manuel Tames, la provincia de Guantánamo culminó el proceso de reparación de las 272 escuelas afectadas con el paso del huracán Melissa a finales de octubre del pasado año.

En la importante fecha Patria del 24 de febrero y con la presencia de Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en Guantánamo, Carlos Raúl Martínez Turro, Vicegobernador de la provincia y las autoridades Partidistas y gubernamentales del municipio Manuel Tames, reabrieron sus puertas los centros educacionales Gelasio Calaña de la Hera, en Los Tubos de La Tagua y Alfredo López, en San Juan, con matrícula de 50 y 10 estudiantes, respectivamente, ambos de enseñanza multígrado.

Durante el acto de reapertura se recibió, vía telefónica, un emotivo mensaje de felicitación de la Doctora en Ciencias Naima Ariatne Trujillo Barreto, Ministra de Educación, trasmitiendo el reconocimiento a la provincia por el logro de concluir con la reparación de todas las escuelas dañadas por el huracán, algunas de ellas como la escuelita Alfredo López destruidas en su totalidad.

En el encuentro el máximo dirigente político de Guantánamo resaltó:

“Lo significativo de la reapertura de estas instalaciones educativas, en los momentos complejos de amenazas imperiales y el recrudecimiento del bloqueo a Cuba; y sin embargo la Revolución sigue apostando por la educación y la felicidad de nuestros niños”.

 

Autoridades provinciales y municipales participan en la reapertura de la escuelita Alfredo López, reconstruida totalmente luego de la devastación, reafirmando el compromiso de la Revolución con la educación. / Foto: Rodny Alcolea Olivares
La comunidad celebra la inauguración de las escuelas rurales en Manuel Tames, coincidiendo con la fecha patria del 24 de febrero, como muestra de continuidad histórica y amor por la infancia. / Foto: Rodny Alcolea Olivares
La comunidad celebra la inauguración de las escuelas rurales en Manuel Tames, coincidiendo con la fecha patria del 24 de febrero, como muestra de continuidad histórica y amor por la infancia. / Foto: Rodny Alcolea Olivares

