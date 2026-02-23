“Golpe histórico”: México abate al narco ‘El Mencho’

El Gobierno mexicano informa haber asestado un “golpe histórico” al crimen al abatir a ‘El Mencho’ líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el domingo en un comunicado oficial la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’ y de la detención de otros dos integrantes de la organización delictiva, además de la confiscación de diversos armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

En medios locales se señala que, por su magnitud, su caída solo puede compararse con la captura de Ismael ‘Mayo’ Zambada, antiguo líder del extinto Cártel de Sinaloa, en julio del 2024.

La bancada de senadores de Morena, el partido gobernante, celebró el hecho en redes sociales. “Desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, reconocemos y respaldamos la exitosa estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el Ejército Mexicano, quienes ejecutaron un golpe histórico al crimen organizado fortaleciendo la pacificación del país”, publicó en X.

La caída de El Mencho desató una ola de violencia que de una u otra manera afectó al menos a 16 estados del país.

Los narcos desataron decenas de incendios de comercios, bancos y vehículos y bloquearon carreteras, lo que obligó a las fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad.

En este sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum llamó a la calma y subrayó la coordinación institucional para hacer frente al caos que se instaló en diferentes partes del país después del operativo.

Como medida preventiva ante la agudización de la violencia, numerosos estados del país anunciaron que este lunes quedan suspendidas las actividades escolares presenciales, entre ellos, Jalisco, Oaxaca, Colima, Querétaro, Michoacán y Nayarit.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que fuerzas estatales y federales se mantienen desplegadas para restablecer el orden y liberar las vías bloqueadas.

Uno de los hombres más peligrosos del mundo

El líder y fundador del CJNG, la organización criminal más poderosa de México, era uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y de Estados Unidos.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo consideraba uno de los hombres más peligrosos del mundo y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Bajo el liderazgo de El Mencho, el cártel CJNG se expandió rápidamente por México y hacia mercados internacionales. La organización se consolidó como una de las más poderosas y violentas del país.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” mediante el tráfico de fentanilo, mientras que el propio CJNG fue designado en 2025 como organización terrorista por EE.UU..