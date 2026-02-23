¿Cómo supieron los españoles del alzamiento?

Compartir en

Las autoridades colonialistas no fueron sorprendidas totalmente por el reinicio de la lucha independentista el 24 de febrero de 1895. Ellas se informaban a través de los espías de la agencia yanqui Pinkerton pagados por los cónsules españoles en Estados Unidos, así como por otros medios.

En el archivo del entonces gobernador civil de la provincia de Oriente –denominada en aquella época Santiago de Cuba o Cuba–, Enrique Capriles Osuna, se encuentran documentos con las primeras noticias colonialistas sobre el nuevo movimiento de rebeldía patriótica. Entre estos seleccionamos los siguientes:

Telegramas

Del Alcalde de Manzanillo al Gobernador de Oriente, 17 de enero, 95

«Recibido telegrama ayer; se tendrá vigilancia buques que lleguen».

Del Alcalde de Guantánamo al Gobernador (cifrado), 17 de enero

«Desde ayer vigilo cuidadosamente el impedir la introducción de material explosivo. Respecto a orden público a que se refiere en telegrama de ayer, puede estar seguro que redoblo la mayor vigilancia».

Del Alcalde de Baracoa (cifrado), 23 de enero

«Quedan dadas órdenes vigilar costas término. Salgo para establecer en puntos adecuados personas de confianza, que avisen aproximación cualquier buque sospechoso».

Del Alcalde de Jiguaní, 24 de febrero

«Según noticias, línea telefónica cortada; que Baire será atacado a las 6 de la tarde, y Jiguaní a las 8…»

Del juez municipal de Baire a Gobernador Civil y presidente de Audiencia, 25 de febrero. De Remanganaguas.

«Partió 7 noche de ayer 800 hombres al mando cabecilla Saturnino Lora, entraron en poblado… de ellos 500 residentes en el pueblo; los restantes salieron recoger armas. Los del pueblo armados tercerolas. He venido a éste para dar parte acompañado guardia civil que manda teniente Sopena, no pudiendo hacerlo a la vez Juez Instrucción Bayamo por líneas interrumpidas y picadas por insurrectos. Tercerolas y arreajes insurrectos son nuevos. Ruego me diga que hago del archivo que está en poder de ellos. Juez Municipal Manuel Pazo».

Jefe Línea Palma a Gobernador Civil, 25 de febrero

«Llegué a Ventas de Casanova y me informaron Juez Municipal de Baire que en Baire se hallan 500 hombres armados, con equipos y armas. Jefe esta fuerza Saturnino Lora y Torres. Línea telefónica y telegráfica cortados postes e hilos, en vista de esta gravedad, creí prudente llegar este punto; firma primer teniente guardia civil Manuel Lapena».

Del Alcalde de Bayamo a Gobernador Civil (urgentísimo), 25 de febrero

«Desde anoche en que partida armada se apoderó de Baire, reina alarma en esta ciudad y términos; Barrio Bueycito. Dátil y Barrancas incitados por algunos Manzanillo, se levantaron dirigiéndose a la Sierra y poniendo serio peligro a población, por escasa fuerza. Se ha organizado defensa comercio voluntarios y adictos, teniendo vecindario buen espíritu, y procediendo de acuerdo con autoridad militar».

Del Celador de Bayamo a Gobernador Civil, 25 de febrero

«Según noticias, se reúnen en Buey Arriba partida de unos 200 hombres; entre ellos armados y sin armas; venidos parte de ellos de la parte del Zarzal de Manzanillo, idos algunos individuos de Bueycito. Cabecilla Masó; y por Chupanderas a tres leguas Baire, en la Sierra, hay partida como de 2 000 armados, cabecilla, Mora»

Jefe Línea de Gobierno Civil a Gobernador Civil. 25 de febrero

«Regreso tres tarde de reconocimiento ordenado anoche practicado en alrededores población, no hay noticias estén en ella como se supone partida de insurrectos; continuado aquel y persecución, supe había estado una de 80 o 100 hombres en Sta. Cecilia, la mayor parte montados dieron gritos de Viva Cuba Libre…».

Del Comandante General al Gobernador Regional (urgente), 26 de febrero

«Encontré esta noche a la partida gritando Viva Cuba Libre sosteniendo media hora de fuego con ella con indicios de que capitaneada por Periquito Pérez /Pedro Agustín Pérez Pérez/».

Cablegramas

Del Capitán General a Gobernador Cuba, 27 de febrero

«Dice que publicado bando Gaceta procede a ordenar declarado estado de Guerra sin perjuicio seguir gestión pacífica para depongan actitud los de Baire…

«Que se sepa también que Habana y Pinar del Río, Villas y Camagüey, tranquilos y que partidos, comités, corporaciones, prensa mantienen apoyo Gobierno y condenan rebelión».

Como puede observarse, las autoridades colonialistas pretenden dar por abortado el alzamiento insurreccional patriótico. Sin embargo, el 1ro. y el 11 de abril de 1895 se realizan los desembarcos de Antonio y José Maceo con Flor Crombet y de José Martí con Máximo Gómez, respectivamente. La Revolución no podía ser detenida.

* Archivo de Granma. Publicado con el título Primeros informes colonialistas sobre el 24 de febrero de 1895, en la edición impresa del 8 de agosto de 1981.

