Sheinbaum reconoce a las Fuerzas Armadas tras captura de “El Mencho”

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el Gabinete de Seguridad afirmó que las labores de las fuerzas del orden continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población.

“Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya han sido desactivados”, apuntó el ente federal.

Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado por fuerzas federales durante un operativo en Tapalpa, en el cual resultó gravemente herido, y falleció mientras era trasladado vía aérea a esta capital.

Luego de los hechos y las primeras versiones sobre su muerte, grupos delincuenciales cometieron actos de violencia en Jalisco, pero también en otras entidades cercanas, como Michoacán, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato, según reportan medios locales de prensa.

El Gabinete de Seguridad mencionó este domingo que los centros comerciales en la capital de la entidad federativa y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no registran cierres.

“Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya son atendidos por las autoridades”, precisó al agregar que las actividades comerciales se desarrollan de manera regular y se refuerza la presencia en la entidad para proteger a la población.

Señaló, además, que aproximadamente 20 sucursales del Banco del Bienestar en la demarcación registraron daños derivados de hechos violentos.

La Secretaría de Defensa confirmó más temprano la muerte de Oseguera, uno de los narcotraficantes más buscados por este país y Estados Unidos, luego de un operativo planeado y ejecutado por las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, a partir de trabajos de inteligencia.

Asimismo, añadió, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos, “se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”.

Este golpe al narcotráfico se suma a los resultados de México en seguridad: las fuerzas del orden detuvieron a 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto e incautaron 22 mil 832 armas y 327 toneladas de droga, del 1 de octubre de 2024, inicio de la actual administración, al 31 de enero último.

(Tomado de Head Post)