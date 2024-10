Futuros maestros de Cienfuegos: formarse en valores para transmitirlos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 4 segundos

Para Daniela y Dainielys Laura, alumnas de la Escuela Pedagógica Octavio García Hernández, de Cienfuegos, convertirse en maestras va más allá de dominar contenidos de Química o Inglés, especialidades que cursan en la institución educativa.

Recientemente, junto a más de una veintena de sus compañeros de estudio, llegaron hasta el Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto (HPU), de Cienfuegos, para constatar allí los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos hacia Cuba y cuánto trabaja el colectivo de esa institución por el bienestar de los niños.

En el HPU dialogaron con galenos, técnicos y enfermeras de los servicios de Imagenología y Hematólogía. De sus voces y experiencias comprendieron las dificultades para reparar equipos y medios para el diagnóstico de enfermedades o para acceder al medicamentos que requieren los niños hemofílicos. En el “Duendecillo Verde” compartieron además juegos, sonrisas y canciones.

De la mano de Pedro Vigo Fernández, profesor de Cultura Política y Presidente de la Cátedra Martiana del referido centro docente, varios de los alumnos conocen de cerca el acontecer del territorio pues, “no es lo mismo que yo le explique en un aula las consecuencia del bloqueo a que ellos la vean en la realidad”.

La iniciativa de visitar instituciones y otros sitios cienfuegueros de interés, relacionados con esferas de la sociedad, forma parte de la educación en valores de los pedagogos del mañana.

Daniela Antúnez Engroba, quien cursa el segundo año de Química y refiere “sentirse enamorada de su carrera”, aprecia que la estancia en HPU, “se trata de sensibilidad y amor por los niños. Es bueno tener empatía hacia los demás y siempre transmitir el afecto que una tiene. Sé que el país hace lo imposible para lograr que estos pequeños tengan su tratamiento”.

Igualmente, Dainielys Laura Sosa Leyva, quien se convertirá en profesora de Inglés, comenta que es esencial este tipo de recorridos para fortalecer su formación como maestra. “Es mi misión comprender y ayudar a esos niños, traerles un poquito de felicidad y ayudarlos a ser buenas personas”.

A su corta edad, conoce que, “el bloqueo no es mito, es evidente y nos afecta de varias maneras. Aquí hay niños que necesitan medicinas o equipos y no podemos adquirirlos, debido a las restricciones. Esto nos afecta demasiado tanto a niños, adolescentes y adultos, nos frena y no nos ayuda a completar varias metas”, precisó la joven.

Desde hace más de siete años el profesor Vigo fortalece, a través de Sociedades Científicas, la enseñanza de los valores y los principios de solidaridad. En ese caso destacan las relaciones con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) y el aporte que realizan al compartir experiencias con amigos de Cuba y en defensa de las causas de países aún oprimidos.

La Escuela Pedagógica de Cienfuegos tiene entre sus prioridades cultivar en su estudiantado sentimientos que los conviertan en mejores personas y los ayuden a comprender la historia y cotidianidad del país, y de su territorio.

Al decir de Vigo Fernández, “la formación de valores es práctica, puede ser que yo les hable de la honestidad, la honradez, la solidaridad, pero ellos tiene que verla realmente, cómo sucede. Cada profesor desde su área trata de inculcar estos conceptos a sus estudiantes”.

Hasta el Hogar de Niños sin Amparo Familiar llegarán próximamente los representantes de la más joven generación de maestros. Allí, como lo hicieron en el Pediátrico cienfueguero, ofrecerán y recibirán inmensas muestras de cariño y agradecimiento, no sólo por llegar, sino por el hecho de, en los posteriores años, educar con la premisa de ser, ante todo, mejores personas.

Visitas: 0