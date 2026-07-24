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Finca La Vigía: más que el olor a carbón y a tabaco pinareño

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Hasta la finca La Vigía, en Consolación del Sur, Pinar del Río llegó el equipo de Radio Rebelde. Fue alentador comprobar cómo el colectivo de trabajo liderado por el productor Yosbel Hernández Rodríguez, en solo dos años, ya comienza a tener resultados.

El olor a carbón y tabaco anunció la llegada a este sitio muy cerca de la carretera, donde un hombre de estatura mediana, con sombrero de camuflaje y sonrisa amable, camina de un lado a otro, porque «hay que estar pendiente de los animales, de la producción de alimentos y ver si da resultado lo que estamos haciendo con el tabaco».

Durante el diálogo me dice que consulta lo que hace con los productores de más experiencia y solicita los contactos de la Universidad de la provincia para aplicar la ciencia, pues «lo nuevo siempre hay que tenerlo en cuenta».

 

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