El Moncada vive en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 15 segundos

A 73 años de la gesta del 26 de julio, desde el municipio más occidental de la provincia de Cienfuegos se ratificó el compromiso revolucionario en un acto presidido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno

Con la mirada puesta en la historia y los desafíos del presente, el pueblo de Aguada de Pasajeros, junto a una representación de toda la provincia, conmemoró este viernes el aniversario 73 de los Asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

El acto central estuvo presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos; la Gobernadora, Yolexis Rodríguez Armada; y demás dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del territorio.

En la ceremonia, Elizabeth Cabrera Villibá, máxima autoridad del Partido en el municipio más occidental de la provincia, destacó los resultados positivos de Aguada de Pasajeros, entre ellos el mantenimiento de la mortalidad infantil y materna en cero durante el período, así como los avances en el sector campesino, cooperativo y entre otros que convierten a la demarcación en un territorio superávit.

Como parte de la conmemoración, nuevos militantes del Partido Comunista de Cuba recibieron el carné que los acredita como miembros de la organización.

El municipio de Rodas también mereció la condición de Destacado, y ambos territorios recibieron reconocimientos otorgados por el Comité Provincial del Partido y el Gobierno en Cienfuegos. Asimismo, diversas organizaciones, empresas y organismos fueron estimulados por su quehacer.

En las palabras centrales, Carranza Valladares rememoró el valor histórico de la gesta moncadista y rechazó enérgicamente “las órdenes ejecutivas que el gobierno de los Estados Unidos emite contra nuestro país injustamente con el objetivo de asfixiar al pueblo cubano”.

Asimismo, resaltó las alternativas implementadas en la provincia para enfrentar la compleja situación económica, con énfasis en la producción de alimentos y la solución de las limitaciones de combustibles.

El dirigente subrayó, además, el heroísmo cotidiano de los sectores de la Salud, la Educación y el sistema eléctrico, pilares fundamentales en la resistencia y el desarrollo de la nación.

La jornada ratificó el compromiso de los cienfuegueros con la continuidad de la obra revolucionaria, en un contexto donde la unidad y la resiliencia popular son las principales armas ante la adversidad.

Visitas: 6