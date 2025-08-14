Fidel ilumina Cruzada Artística por el Escambray y Circuito Sur de Cienfuegos

Compartir en

El inolvidable Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, quien acabaría de cumplir 99 años de edad, se encuentra en el corazón de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Cienfuegos.

Ahí están los integrantes de la XVII Cruzada Artística Literaria, a iniciarse por el Esacambray y el Circuito Sur, este 18 de agosto y que se extenderá hasta el venidero día 24.

Comenzarán también el programa dedicado a la celebración del centenario del Líder Histórico de la Revolución Cubana, el 13 de agosto del 2026 explicó a esta periodista la presidenta provincial de la AHS en el centro y sur, Danaysi Brito Hernández.

Visitarán casi 25 asentamientos, llegando primero al Pico San Juan, la altura mayor en las montañas del Grupo Guamuhaya y junto con el Grupo Abrakadabra, Circo Perlita del Sur y Guiñol de Santa Clara, entre otros, inaugurarán la Cruzada en la Escalinata de Kurotel.

Cuatro Vientos, Topes de Collantes, El Sopapo, Minas 1, El Naranjo, La Sierrita, San Blas, Yaguanabo, San Juan, Playa El Inglés y el Campamento de Pioneros en La Tatagua son sitios a recorrer, algunos muy apartados.

“La Yaba, precisa, que se llega solamente a pie o en carreta, entonces los más jóvenes se van a lanzar para recorrer unos cuatro kilómetros de camino en el tema de la Cruzada”.

Cerrarán en el Consejo Popular Camilo Cienfuegos.

“Van a participar en la clausura, refiere, Abrakadabra: el Folklórico Infantil de Palmira, ganador del Festival Provincial de Artistas Aficionados, y la brigada de nosotros los cruzadistas”.

