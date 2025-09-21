Fallece en accidente de tránsito dirigente partidista de Cruces

Compartir en

Con profundo pesar informamos que la compañera Diomisley Llerena Suárez, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Cruces, falleció en la tarde de hoy, 20 de septiembre, como consecuencia de un lamentable accidente de tránsito.

Llerena Suárez, quien se desempeñaba en ese cargo desde el año 2021, dedicó toda su vida al servicio de la Revolución. Su trayectoria se forjó transitando por diversas funciones dentro de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y del propio Partido, donde demostró entrega, compromiso y dedicación inquebrantables.

Lamentamos su pérdida, recordándola por su quehacer incansable y su lealtad a los principios de la organización.

A causa del trágico suceso también perdió la vida el chofer que le acompañaba.

En estos momentos de dolor, extendemos las más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de lucha.

