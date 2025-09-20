sábado, septiembre 20, 2025
Capturado individuo que asesinó a miembro de la Policía Nacional Revolucionaria

Como parte de las acciones investigativas desarrolladas desde el mismo momento del hechofuerzas combinadas del Ministerio del Interior dieron captura a las 16:45 horas de este sábado en la Ciudad de Remedios, al individuo que provocó  la muerte del Capitán de la Policía Nacional Revolucionaria Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector del municipio Caibarién.

Durante la detención se le ocupó el arma reglamentaria con su cargador, perteneciente al oficial fallecido, así como el arma blanca utilizada en la consumación del hecho criminal.

El detenido será sometido al proceso penal correspondiente, con el rigor que establece la justicia revolucionaria y conforme a la magnitud y gravedad del hecho cometido.

