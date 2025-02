Etecsa Cienfuegos: Recontratación de la Telefonía fija alternativa y uso de módem importados

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 53 segundos

Ante las dudas que existen entre los clientes con servicio de Telefonía Fija Alternativa (TFA), Yesly Cecilia Valdés Nualla, Jefa de la Unidad comercial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa) en el municipio de Cienfuegos, respondió a 5 de Septiembre varias interrogantes acerca de la recontratación que acontece actualmente.

¿Existe fecha límite para actualizar o actualizar todos los contratos?

“No, pues no solo estamos actualizando los teléfonos de TFA, se están actualizando los teléfonos móviles, los servicios de Nauta Hogar y los fijos para alinear los datos primarios de un usuario que puede haberse mudado y aparece en otra vivienda. Además la oficina del Carnet de Identidad ha hecho actualizaciones y todas esas razones motivaron este proceso. Igualmente, las diferentes cláusulas han cambiado y es bueno que los usuarios las conozcan”.

Con esa actualización, ¿se puede acceder a la información desde cualquier parte del país?

“Sí, luego de la recontratación, los datos podrán conocerse a nivel nacional; eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo estar en Santiago de Cuba, hago un servicio móvil y ya desde ahí tengo todo lo referente a esos datos sin necesidad de moverme a mi lugar de residencia. Pero reitero, no hay fecha límite, pero es primordial que todos los usuarios, sobre todo los que tienen TFA o de 400 minutos que son más antiguos y sí se han movido de lugar hagan este trámite porque hablamos de teléfonos que te permiten moverte de un lugar a otro sin necesidad de estar en una única vivienda. Esto también favorecerá que esas líneas estén en la radio base permitida”.

Al referirse a los módem importados personalmente, ¿cuáles deben ser las características imprescindibles para su correcto funcionamiento en el territorio nacional?

“Para que un particular que esté fuera del país pueda adquirir un módem óptimo para su uso en Cuba, el equipo debe tener las características enunciadas en la página oficial del Ministerio de Comunicaciones para que no existan dificultades con la frecuencia cubana.

Al entrar a suelo nacional, la Aduana debe revisar si concuerdan con lo establecido porque no son los aparatos conocidos popularmente como ‘nano’ los que deben importar sino módem”.

¿Puede explicar la diferencia entre un Nano station (NS) y un módem?

“Los NS sirven para aumentar la frecuencia y el módem no es para aumentar la frecuencia. Los módem tienen que ser ADSL, con puerto RJ7 que permita estar conectado en esa frecuencia y que sirva para el Nauta Hogar de los usuarios. Por eso recomendamos que los interesados indaguen sobre los módem que sirven en la frecuencia cubana porque no son todos los que se comercializan en todos los lugares del mundo”.

¿Cuáles son los documentos necesarios para la recontratación?

“Solamente es necesario el carnet de identidad. El trámite es personal y ante la imposibilidad de las personas con incapacidad para su libre movilidad o de quienes están fuera del país, los apoderados legales mediante el poder notarial pueden realizar esa gestión siempre que exista la cláusula que autorice ese trámite.

“La intención de la Etecsa es actualizar los contratos de todos sus clientes según las posibilidades reales. El horario es de 8:30 de la mañana a las 11:00 a.m. y en la tarde, entre la 1:00 y las 4:00 pasado meridiano; el trámite solo será posible en la oficina comercial de cada municipio, no en los minipuntos”.

Visitas: 1