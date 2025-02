Fútbol en Cienfuegos: nuevos retos, las mismas metas

Compartir en

El inicio de los campeonatos nacionales escolar y juvenil, sexo masculino, representó el punto de partida del fútbol cienfueguero en el actual calendario competitivo.

Incierto fue el comienzo de los muchachos, pues ambas selecciones solo pudieron sumar un punto de seis posibles en su debut ante Villa Clara, rival histórico de los nuestros.

El plantel Sub 15, bajo las riendas de Alexei Carrazana, salió a la grama en calidad de visitante, y luego de empatar a un gol en el primer choque, cedió en el siguiente con pizarra de 1-2, tras ver cómo los anaranjados protagonizaban la remontada.

En el caso del Sub 18, cuyo cuerpo de dirección lidera ahora el director técnico José Pérez Espinosa, no pudo aprovechar la condición de local, y también firmó primero abrazo a una diana por bando, para después salir cabizbajo 0-1, en compromisos efectuados en el estadio Luis Pérez Lozano.

Acerca de esos y otros eventos conversamos con Liosbel Lara, comisionado provincial de la disciplina.

“Es cierto que se esperaba más en esa primera subserie, pues ambas son selecciones de calidad. Hemos realizado los análisis correspondientes con los colectivos técnicos de esos equipos y quedaron identificados los aspectos en los que fallaron, sobre los que hay que continuar trabajando.

“Siendo objetivos, los escolares debieron haber ganado un partido, pero decisiones estratégicas tomadas lo impidieron. En esa categoría hacía buen tiempo Villa Clara no nos ganaba. Tengo que aclararte que ese es un grupo que conozco bien, pues laboré varios años con la categoría.También hemos perdido muchos atletas, por el éxodo al exterior, no hay otra manera de decirlo.

“En sentido general, repito que son equipos que pueden dar mucho más, y confiamos en la recuperación. Esto acaba de empezar, y nuestras selecciones están en grupos eliminatorios muy parejos, por lo que darán pelea, puedes estar seguro de ello”.

Los torneos nacionales escolar y juvenil repiten el formato de los últimos años, con cuatro apartados eliminatorios. Cienfuegos integra la llave B, junto a sus similares de Villa Clara, Mayabeque y Matanzas. Se jugarán cuatro choques con cada uno de los rivales, y clasifican a la siguiente fase el líder de grupo más los dos mejores segundos puestos del país.

Idéntico calendario tendrán las chicas en esas mismas categorías. Ellas debieron comenzar su accionar el pasado fin de semana, pero ya apareció el fantasma de las limitantes con el combustible, algo habitual en el panorama competitivo, así que habrá que ver cómo se reajustan esos y otros certámenes, acostumbrados a posposiciones y suspensiones parciales o totales.

No obstante, es válido reconocer las potencialidades de esos planteles, pues el fútbol femenino de Cienfuegos ha protagonizado un constante progreso.

“Muy cierto” -asegura Liosbel. “Y de hecho, la actuación de las muchachas influyó sobremanera en la ubicación final de la disciplina, instalada entre las mejores del país. El año anterior solo el juvenil de varones quedó fuera de la final, pues culminó octavo y a la fase decisiva accedieron siete equipos. Las muchachas sumaron un cuarto y un segundo puestos, que catapultaron a Cienfuegos hacia planos cimeros.

“Hace solo unos días participamos en el Congreso de la Asociación de Fútbol de Cuba, y allí se tomaron importantes decisiones respecto a los eventos femeninos, que sin dudas nos benefician. Por ejemplo, sabes que no todas las provincias presentan equipos en los nacionales para chicas, y nosotros tenemos la ‘suerte’ de integrar un grupo de solo dos onces: Cienfuegos y Villa Clara, por demás nuestro archienemigo en el campo de juego, y cuyas selecciones siempre exhiben un alto nivel.

“En varias ocasiones, las chicas, luego de encarnizados duelos, han quedado fuera de la final, pues solo jugamos con las villaclareñas, sin opciones de conseguir puntos ante otro rival. Ahora quedó definido que clasificará a la discusión del título el primer lugar del apartado, pero el segundo irá a un repechage con otra escuadra de Occidente, algo muy justo, en honor a la verdad”.

Seguimos ascendiendo en materia de categorías y llegamos a la social, pues, luego de más de un año de inactividad en cuanto a campeonato nacional, es noticia el inicio intempestivo del Torneo Apertura, certamen dlen el que los Marineros comienzan la defensa de su cetro. También este evento trae novedades, y además ya ha sufrido posposiciones, aun sin sonar el silbatazo inicial.

“Así es. Hasta nosotros fuimos sorprendidos con el anuncio, pues se había manejado dar inicio en febrero, pero no se había acordado una fecha oficial. Se pretendió comenzar el día siete, pero por retrasos en la contratación del transporte no fue posible, y ahora se espera que arranque este fin de semana, aunque sabes que depende del combustible y la logística para llevarlo a cabo, así que no sorprendería otro aplazamiento.

“El trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo en la Academia nos servirá para encarar el evento. Hemos tratado de que los muchachos se mantengan en forma, a través de diversos torneos, como el ‘Provincial’ y otras copas que hemos podido desarrollar. También los jugadores prácticamente todas las semanas se enfrentan a los juveniles, aspecto que favorece a ambos bandos”.

¿Sistema de competencia? Se rumora el mismo de escolares y juveniles, y que Cienfuegos puede comenzar en calidad de visitante, algo totalmente ilógico, pues en ninguna competencia del universo el campeón inicia fuera de su cuartel general.

“El sistema será el mismo de las categorías inferiores, así que estaremos igualmente en el grupo B con Villa Clara, Matanzas y Mayabeque, lo que debe existir un número mayor de juegos para cada equipo. Clasifica asimismo el primero del apartado y los dos mejores segundos del país. Y sí, se han manejado dos variantes para el debut de los Marineros: visitante ante Villa Clara o local frente a Matanzas. Esperemos que prime el sentido común y prospere la primera de ella.

“Otra novedad es que en cada selección tienen que estar inscritos ocho jugadores del once juvenil, los cuales, por obligatoriedad, deben sumar minutos en el certamen”.

¿Selección renovada?

“Mucho. Sobresalen veteranos de lujo como Reinier “Coco” Cerdeira, futbolistas de mucho talento como Kevin Quiñones, y hemos logrado importantes reincorporaciones, como la de Damián Ocampo. Pero en sentido general es un equipo muy renovado, con promedio de edad cercano a los 25 años, pero el grupo está bastante enfocado en el trabajo. Repite Francisco Carrazana como DT, al frente del mismo colectivo de dirección”.

¿Van los Marineros por retener el título?

“Sería muy pretensioso si te dijera que vamos a volver a ser los campeones de Cuba. Pero sí te aseguro que vamos a luchar por volver a ser los campeones de Cuba”.

