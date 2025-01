“Estoy condenado”: José Mujica se despide tras extenderse su enfermedad

“Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué (…) El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía, porque mi cuerpo no lo aguanta”, expresó el exmandatario en una entrevista con el semanario local Búsqueda.