Esta noche, denuncia de Razones de Cuba en el NTV

Como anunció el canciller cubano en la ONU el pasado 29 de octubre, nuestro gobierno cuenta con evidencias sobre un programa integral de guerra económica, organizado, financiado y ejecutado directamente por el gobierno de Estados Unidos, con el empleo de operadores de origen cubano radicados en ese y otros países.

Esta noche, Razones de Cuba denunciará en la Emisión Estelar del NTV, el vínculo entre El Toque, y un esquema de tráfico de divisas y evasión fiscal en Cuba, utilizando dinero del contribuyente norteamericano.

