En el aniversario 28 de Bandec, el banco de la tenacidad y el perfeccionamiento

Este 12 de noviembre Bandec alcanza el aniversario 28 de creado, una historia llena de desafíos y cambios orientados en el progreso; un inmenso libro de detalles y experiencias que conforma la actualidad de la banca en Cuba.

Conversar con José Rebollido Batista, actual director de Bandec Cienfuegos, fundador y cuadro nacional de este banco comercial, es una forma de congratular el nuevo aniversario de una institución financiera donde las horas a veces parecen no ser suficientes.

“La planificación es un dinamismo imprescindible para cumplir las tareas diarias, pero relacionado con la actividad bancaria y su transversal implicación en cada accionar en el territorio, cualquier momento es propicio a modificaciones y nuevas tareas en relación al ámbito económico y/o social”.

En muchas ocasiones, la gallardía de extensas horas de sacrificios ha sido la clave, momentos en las cuales hijos, esposos, familiares y amigos refuerzan el apoyo necesario y quienes seguro también lo recuerdan; porque el momento lo ameritaba y al día siguiente es necesario disponer de cada elemento para atender a los clientes, porque el banco no se detiene.

“Tradicionalmente, la banca ha sido un servicio vital y no es suficiente un temporal o epidemia para los bancarios quedar en casa. La responsabilidad de estar presente en la sucursal donde labora y a la hora necesaria, es condicionada por situaciones de gran necesidad, una alerta climatológica o decreto oficial”, comenta Rebollido Batista con fuerte compromiso.

“Las dificultades constituyen desafíos que hacen del banco una escuela integrada, una para aprender todos los días. Es gratificante la experiencia compartida con directivos y compañeros en general y también clientes, todos enriquecen el quehacer personal y del colectivo, como en mi caso, muchos colegas han tenido la oportunidad de crecer profesionalmente sin la mínima experiencia inicial, solo con la disposición de aprender y progresar día a día”.

Este año es un honor la conmemoración entregada por la dirección nacional de Bandec como cuadro destacado, con ello se reconoce la labor del equipo de trabajo de Bandec Cienfuegos; cada reconocimiento es el resultado de todos”.

En el decurso de los años Bandec lidera la atención al sector empresarial; en los últimos periodos es notable la participación en estrategias tales como el proceso de bancarización de transacciones, la Banca de Fomento Agrícola y la Banca Verde orientada a una cultura más inclusiva y sostenible; sumado a estas líneas de trabajo extiende su cartera de servicios en sectores de nuevo emprendimiento económico y en la población en general.

Un nuevo procedimiento es la partida de la implementación de servicios, productos y el apoyo a la sociedad siempre que se requiera. “En el banco todo está escrito, se suele decir, pero más que un manual es la constancia de quienes laboran en este sector y han mantenido la tradición con el cumplimiento de nuevas estrategias y disposiciones gubernamentales”, manifiesta en sus 38 años de experiencia bancaria.

“Un colectivo profesional con sentido de pertenencia”, se refiere a los trabajadores que han formado parte de Bandec y más allá durante los 65 años de la Nacionalización de la Banca Cubana, “no mencionaré nombres, la lista amerita tiempo para resaltar la pasión por esta labor, y es que, para todos los que al sistema financiero se dedican o se han dedicado, es un orgullo decir soy bancario”.

“Una familia que supera el cumplimento de las funciones y objetivos de trabajo, siempre que es necesario se puede contar con el apoyo del personal en general, tal como lo amerita actualmente la solidaridad con las provincias orientales, tras el paso del huracán Melissa.”

Las hojas de esta historia reseñan mucho para compartir, a pesar de las condiciones económicas e impacto en la sociedad, en Cuba podemos hablar de una banca digital, una que no reemplaza a la banca tradicional, pero que ofrece múltiples ventajas en correspondencia a la época actual; cada transacción y proceso hoy en uso de la población y otros en planeación, son posibles a la entrega perseverante de cada uno de los trabajadores.

Cuenta conmigo es la bandera de celebración por estos 65 años del Sistema Financiero Cubano y también del 28 aniversario de Bandec como banco comercial; en la actualidad con nuevas estrategias a puerta afuera de las oficinas para acercar beneficios, con atención digital y en relación con cada sector, organismo, medio de prensa y población en general para juntos extender la educación financiera.

Bancarios, su interminable labor no es inadvertida, supera las barreras y se encamina con mayores fortalezas, es un orgullo el contar con nuevas generaciones que mantienen la historia de la banca.

