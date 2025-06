“Espiral de peligrosa escalada”: Rusia condena el ataque de EE.UU. a Irán

Compartir en

“ Resulta especialmente alarmante que los ataques hayan sido llevados a cabo por un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”, observó la Cancillería rusa

Moscú denuncia los ataques que EE.UU. realizó esta noche contra tres instalaciones nucleares en Irán. Así lo afirmó el domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

“Las consecuencias de esta acción, incluidas las radiológicas, aún no se han evaluado. Sin embargo, ya es evidente que ha comenzado una peligrosa escalada, que podría socavar aún más la seguridad regional y mundial. El riesgo de una escalada del conflicto en Oriente Medio, ya sumido en múltiples crisis, ha aumentado significativamente”, reza el comunicado.

Según el organismo, “la irresponsable decisión de someter el territorio de un Estado soberano a ataques con misiles y bombas, independientemente de los argumentos utilizados, constituye una grave violación del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que previamente han calificado inequívocamente tales acciones de inaceptables”.

“Resulta especialmente alarmante que los ataques hayan sido llevados a cabo por un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”, agregó el Ministerio.

“Preocupa especialmente el daño causado por los ataques a las instalaciones nucleares iraníes al régimen global de no proliferación basado en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Los ataques contra Irán han causado un daño enorme a la autoridad del TNP y al sistema de verificación y monitoreo del el Organismo Internacional de Energía Atómica basado en él”, continuó el ente.

En el mismo sentido, la Cancillería rusa instó a “una respuesta rápida, profesional y clara” de la dirección de OIEA, “sin evasivas ni intentos de escudarse en la ‘equidistancia’ política”. “Es necesario un informe objetivo del director general del OIEA [Rafael Grossi] para su consideración en una sesión extraordinaria del organismo, prevista para muy pronto”, agregó.

Además, Moscú considera que el Consejo de Seguridad de la ONU también debe responder. “Es necesario rechazar colectivamente las acciones de confrontación de Estados Unidos e Israel. Exigimos el fin de la agresión y que se intensifiquen los esfuerzos para crear las condiciones necesarias para que la situación vuelva a la vía política y diplomática”, resumió la Cancillería.

Donald Trump anunció este sábado que la Fuerza Aérea del país norteamericano completó un “exitoso ataque” contra tres instalaciones nucleares en Irán.

El mandatario precisó que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra los sitios nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán.

“Hemos completado nuestro exitoso ataque a tres sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordo, Natanz e Isfahán. Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo iraní. Una carga completa de bombas fue lanzada en el sitio principal, Fordo”, detalló Trump. “Todos los aviones están a salvo en su camino a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros estadounidenses. No hay otro Ejército en el mundo que podría haber hecho esto. ¡Ha llegado la hora de la paz!”, finalizó su mensaje.

Autoridades iraníes confirmaron que las instalaciones nucleares de Isfahán, Natanz y Fordo han sido objeto de ataques aéreos. No obstante, se informó de que todo el uranio enriquecido ha sido retirado con antelación de las instalaciones nucleares iraníes, incluida la de Fordo, por lo que no hay riesgo de una subida de niveles de radiación a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.

