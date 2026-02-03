Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 23 segundos

Magalys Ojeda, con cinco libros publicados bajo el sello de Ediciones Mecenas y uno por la editorial argentina Laia, será otra de las autoras homenajeadas en la próxima versión cienfueguera de la Feria Internacional del Libro

Quienes la conocen describen a Magalys de las Mercedes Ojeda Pozo como una mujer de presencia serena que transmite una calma inspiradora. Sin embargo, tras esa tranquilidad palpita el sentimiento de una narradora apasionada, la sensibilidad profunda de una poetisa y la vocación inquebrantable de una educadora que ha hecho de la enseñanza un estilo de vida.

“Empecé a escribir muy joven, allá por el año 1975. Mis primeros poemas vieron la luz en los talleres literarios, fue allí donde me forjé en ese oficio”, recuerda.

Para Magalys, la escritura ha sido uno de sus mayores refugios. “Escribir desde el dolor me ha permitido comprender la vida…”.

Hoy cuenta con cinco libros publicados bajo el sello de Ediciones Mecenas y uno por la editorial Argentina Laia: Por el filo de la moneda, Pájaros fugaces, Detener el tiempo, Crónicas privadas, Desnuda y Agradecida.

Aunque con humildad confiesa que “podía haber sido más fructífera” y que tiene “otros cuatro listos para publicar”, valora con gratitud lo alcanzado.

Su sueño inmediato es ver esas obras inéditas en letra impresa. Actualmente, dedica su creatividad a un proyecto muy especial: un libro de literatura infantil que lleva cinco años escribiendo “con mucho respeto, cariño y desde un punto de vista muy personal”.

Licenciada en Educación y ahora especialista en la Dirección de Cultura del municipio de Cumanayagua, Magalys continúa dejando su huella en ese sector. Con orgullo cuenta que, tras reincorporarse a trabajar después de tres décadas en el magisterio, la Casa de Cultura Habarimao, bajo su guía, fue reconocida como la mejor del país en 2019, distinción que ella misma recibió como mejor directora.

Ganadora de premios en concursos como “Batalla de Mal Tiempo” y “Zenón Rodríguez”, así como en encuentros nacionales de talleres literarios. Su obra ha sido publicada en la revista Creación y en diversos boletines literarios provinciales.

Antes de concluir, Magalys añade: “Yo creo que he cometido muchos errores, pero siempre he sido fiel a lo que creo”. Fui educadora y lo soy, y creo que eso es lo que me define”.

Una vida, la suya, tejida entre la tinta de sus poemas, la gestión cultural y la enseñanza, siempre guiada por la honestidad de escribir —y existir— desde la verdad más profunda.

Lea además ⇒ Aida Peñarroche: una vida entre letras

Visitas: 0