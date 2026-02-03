Donald Trump y Gustavo Petro, esperada reunión en la Casa Blanca

Compartir en

Tras un periodo de tensiones, amenazas y guerra de palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Colombia, Gustavo Petro, se reunirán hoy en la Casa Blanca, un encuentro que genera expectativa.

El cara a cara se concretó luego de una conversación telefónica entre los dos mandatarios semanas atrás, dando un giro de 180 grados en la postura de Trump hacia Petro y Colombia, país que estuvo en la mira de un posible ataque militar de Estados Unidos.

Trump, quien llegó a acusar a Petro de narcotraficante, después de ese intercambio por teléfono dijo que la reunión será “muy beneficiosa para Colombia y Estados Unidos”.

De momento las tensiones se disiparon, aunque el presidente estadounidense es impredecible.

Petro arribó este lunes a Washington DC, la capital, para la cita con Trump.

Por su parte, la Presidencia de Colombia informó que la agenda del visitante incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.

