Escándalo de corrupción salpica al jefe de gabinete de Zelenski

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andréi Yermak, renuncia al cargo ante el caso de corrupción que enfrenta el gobierno de Volodímir Zelenski.

Yermak, conocido como la ‘mano derecha’ de Zelenski y también jefe de Estado de facto, ha dimitido luego de que la Fiscalía Anticorrupción haya registrado su casa por presunta implicación en el megaescándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios y colaboradores el mandatario ucraniano.

Ukraine’s Anti-Corruption Bureau (NABU) and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO) are conducting early-morning searches at the home of Zelensky’s Office head Andriy Yermak. pic.twitter.com/YRNJ2dZlsr — KyivPost (@KyivPost) November 28, 2025

El dignatario ha informado este viernes de la destitución de Yermak: “Se reiniciará la Oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la Oficina, Andréi Yermak, presentó su renuncia. Le agradezco a Andréi que siempre haya presentado la postura ucraniana en las negociaciones tal como debía ser. Siempre fue una postura patriótica. Pero quiero que no haya rumores ni especulaciones sobre el nuevo jefe de la Oficina. Mañana celebraré consultas con quienes puedan dirigir esta institución”, ha indicado en un mensaje.

Ucrania enfrenta un escándalo de corrupción que derivó en la renuncia de dos ministros, la detención de funcionarios y el señalamiento directo de allegados de Zelenski.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) reveló una trama “de alto nivel” en la empresa estatal Energoatom, que habría desviado hasta 100 millones de dólares en sobornos.

Antes de llegar al poder en 2019, Zelenski había centrado su campaña en la promesa de combatir la corrupción.