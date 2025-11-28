viernes, noviembre 28, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

El jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Andréi Yermak.
El jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Andréi Yermak.
Internacionales Noticias 

Escándalo de corrupción salpica al jefe de gabinete de Zelenski

Hispan TV 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andréi Yermak, renuncia al cargo ante el caso de corrupción que enfrenta el gobierno de Volodímir Zelenski.

Yermak, conocido como la ‘mano derecha’ de Zelenski y también jefe de Estado de facto, ha dimitido luego de que la Fiscalía Anticorrupción haya registrado su casa por presunta implicación en el megaescándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios y colaboradores el mandatario ucraniano.

El dignatario ha informado este viernes de la destitución de Yermak: “Se reiniciará la Oficina del presidente de Ucrania. El jefe de la Oficina, Andréi Yermak, presentó su renuncia. Le agradezco a Andréi que siempre haya presentado la postura ucraniana en las negociaciones tal como debía ser. Siempre fue una postura patriótica. Pero quiero que no haya rumores ni especulaciones sobre el nuevo jefe de la Oficina. Mañana celebraré consultas con quienes puedan dirigir esta institución”, ha indicado en un mensaje.

Ucrania enfrenta un escándalo de corrupción que derivó en la renuncia de dos ministros, la detención de funcionarios y el señalamiento directo de allegados de Zelenski.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) reveló una trama “de alto nivel” en la empresa estatal Energoatom, que habría desviado hasta 100 millones de dólares en sobornos.

Antes de llegar al poder en 2019, Zelenski había centrado su campaña en la promesa de combatir la corrupción.

Visitas: 1

Hispan TV

HispanTV es un medio de comunicación alternativo en español, que se hace eco de las realidades del mundo entero con sus noticias, programas y documentales. Salió al aire a finales de 2011. En la web desde 2010.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *