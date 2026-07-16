Entre robles y héroes perfumados (+Fotos)

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De él se dice que es el segundo corredor más largo de la provincia de Cienfuegos, aventajado solo por el de la ciudad cabecera, que ostenta el récord incluso a nivel de país. Mucho más modesto pero no menos bello, discurre el Paseo del Prado del añejo pueblo de San Fernando de Camarones, heredero de tantas tradiciones e historias memorables y rebeldes que el tiempo, poco a poco, sigue difuminando junto a muchas de las instituciones de los alrededores.

Se abre paso por la avenida General Alemán, luego de dejar atrás el pequeño y triangular parque Libertad (que en el pasado fue jardín y patio de espera del Ayuntamiento), hasta llegar a la calle Marta Abreu escoltado por robles, majaguas y parterres sembrados con amapolas y buganvilias, que en época de floración hacen de la céntrica arteria la más hermosa y perfumada de San Fernando.

Y casi al final, allá lejos allá, es cuando se produce quizá el más grato encuentro, un José Martí todo oloroso se vislumbra cerca no ya entre sus queridas rosas, sino rodeado esta vez por una marea de lirios blancos, como si estuviese declamando al viento nuevos versos.

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