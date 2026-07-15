El verano llegó, pero… (+Multimedia)

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El verano ya llegó… Y las playas son los sitios más buscados durante esta etapa estival, período que coincide con las vacaciones escolares. De ahí que la familia cubana y la cienfueguera busquen estos espacios para su distracción. A decir verdad, también es porque son los lugares más asequibles al bolsillo de todos, y resulta la opción para lidiar con las altas temperaturas que nos azotan en la temporada.

Con este clima tropical y húmedo, y el exacerbado calor del verano, muchos jóvenes en vez de piernas desearían tener aletas para estar constantemente metidos en el agua, da lo mismo si es una playa, un río, una piscina o una bañadera. Pero el sol, hace de las suyas, por ello hoy existen otras prendas incorporadas a los bañadores. Camisas de mangas largas, enguatadas, tapasoles, gorras, sombreros y gafas pueden verse en una amplia variedad en hombres y mujeres cubanos, quienes encontraron en ese vestuario la mejor manera de cubrirse de los rayos ultravioletas.

El sol quema y la necesidad de protegernos de él en todos los sentidos resulta vital, sobre todo en los horarios del mediodía. También existen otros riesgos como las descargas eléctricas, ingestión de bebidas alcohólicas en demasía, nadar hasta muy lejos de la orilla, entre otros.

La multimedia del “5” te ofrece algunas recomendaciones para que el disfrute se convierta en alegría y no en una escena de dolor.

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