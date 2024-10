Enrique Figuerola Camué y la arrancada de un medallero olímpico (+ Fotos)

Compartir en

Hace hoy 60 años que Enrique Figuerola Camué le dio la primera medalla olímpica al deporte revolucionario cubano

Hace cinco años me dijo que «sabía que tenía que arrancar bien, era mi punto fuerte y lo hice. Pero él tenía un poderoso remate, tanto que dominé la carrera en unos 90 metros, pero en los últimos diez mi oponente se hizo campeón. Sin embargo, me sentí feliz, aún hoy vivo ese momento de orgullo para mi Patria, que me ha dado el privilegio de esa felicidad y de convertirme en un profesional universitario».

Aquella historia cumple hoy 60 años, y Enrique Figuerola no deja de evocarla. «Sigo siendo el mismo negro santiaguero que puso su granito de arena para darle a la Revolución, que me vio y que me trata como un ser humano, esa presea de plata en los 100 metros».

La carrera, en Tokio-1964, la ganó el estadounidense Bob Hayes, pero Cuba, con «El Fígaro», abrió su medallero del deporte revolucionario en los Juegos Olímpicos, el cual hoy tiene 244 podios, divididos en 86 dorados, 70 de plata y 88 de bronce.

Negro humilde, excepcional ser humano, me contó en una de esas amenas charlas, en la que por algún lado al corredor le sale el pelotero que lleva dentro, que era una pena que un atleta como Hayes –ganador de otro metal áureo en la lid japonesa de hace 60 años, en la posta de 4×100, y que se destacó en el fútbol americano– haya tenido un final tan triste. «Cayó preso a causa de las drogas. Era un hombre bueno que la sociedad en que vivió se tragó y enterró con solo 60 años».

Figuerola tenía tanto talento para el beisbol, por demás a flor de piel, que poco le faltó para firmar como profesional en el emblemático club Almendares, en la mitad de pasado siglo. Sin embargo, su padre le había dicho que no tenía estatura de beisbolista, que era muy pequeño. Al final, resultó ser un gigante, pues ganó otra medalla de plata olímpica en el relevo 4×100, en la edición de México-1968.

En esa cita, junto a sus compañeros Hermes Ramírez, Pablo Montes y Juan Morales, también hizo historia. Hasta ese momento el récord mundial de ese evento era de 38,8 segundos, pero ellos, en semifinales, lo bajaron hasta 38,3. Ya en la final, la cuarteta estadounidense detuvo el reloj en 38,2, superando la cota de los velocistas de la Mayor de las Antillas.

Fue el deportista más destacado de Cuba en la década de los 60 de la pasada centuria, pero también el dirigente deportivo consagrado al mejoramiento del deporte en el que brilló.

Nos contaba su amigo, y también miembro de aquella delegación a Tokio-1964, el entonces vallista Lázaro Betancourt, quien es una eminencia del atletismo por su sabiduría y constante superación, que El Fígaro también participó en la estrategia de Fidel para convertir a Cuba en una potencia deportiva, a partir del concepto de participación.

Fue con Betancourt por toda Cuba buscando los talentos, y en una ocasión, acompañando ambos al checo Emil Zatopeck, llamado la Locomotora humana –debido a sus cinco medallas olímpicas, de ellas cuatro de oro (dos en 10 000 metros, una en 5 000 y la otra en maratón), más una de plata– dieron con Miguelina Cobián. Ella, a la que apodaron la Gacela negra, santiaguera como Figuerola, terminó con otra medalla plateada bajo los cinco aros, justamente en México-1968.

Enrique Figuerola Camué encarna, como pocos, no solo al atleta ganador, sino también al típico cubano, ese que siempre busca el reto; el que con humildad jamás ha dicho que era mejor que nadie; y ese que también lleva en su pecho, como en sus veloces piernas, el latir de la Revolución.

