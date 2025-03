En Cienfuegos, Bastión Estudiantil acerca a los jóvenes a la defensa de la Patria

Compartir en

Ejercicio encaminado a familiarizar a los jóvenes con acciones para al defensa devino el Bastión Estudiantil efectuado este 13 de marzo en Cienfuegos. El Instituto Preuniversitario Martín Dihigo, de la ciudad cabecera, acogió la sede del evento que permitió a alumnos de los diferentes grados obtener nociones sobre el armamento que usan las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), además de presenciar entrenamientos de las Tropas Especiales y conocer sobre las misiones que pueden cumplir estas en el territorio.

De acuerdo con Asneyda Muñoz Valle, directora del centro, tales actividades sirven como formación vocacional para aquellos muchachos que deseen optar por carreras de especialidades militares, a la vez que familiariza a todos con las acciones de los oficiales de las FAR.

Para Orisvel Vasallo Pérez, de onceno grado, esas prácticas resultan interesantes y emotivas. “Me preparan para el Servicio Militar. Soy hijo de un oficial, por lo tanto, me gusta todo esto de las armas. Puede ser que en un futuro me incline por una carrera en esta rama. Por ahora me inclino más hacia el deporte”, dijo.

Lia Rachely Oliva Ortiz, de grado 10mo, presenció por primera vez el armamento y quedó emocionada. “Me parece muy interesante. Nunca lo había visto tan de cerca, ni había interactuado con oficiales de las FAR” expresó. Según afirmó, desea estudiar Economía y si tuviera la oportunidad de ejercer dentro de las Fuerzas Armadas lo haría.

En la opinión de María Carla Chaviano Yanes, el Bastión Estudiantil es un buen preámbulo al Servicio Militar al que se enfrentará al terminar el grado 12, como parte de la preparación previa a los estudios en el Instituto Nacional de Relaciones Internacionales. “Nos ha permitido interactuar con las armas y lo elementos militares que han traído. Hemos podido apreciar algunos de los ejercicios que realizan. Ejercicios como estos pueden llamar la atención de los muchachos e interesarlos por carreras militares”, señaló.

Estudiantes de la Enseñanza Media de toda la provincia participaron en este ejercicio que busca estrechar los vínculos entre las unidades militares y las instituciones educativas, a la vez de afianzar en la joven generación su compromiso con la soberanía de la Patria.

