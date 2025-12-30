En 2025: mejores delegación y de equipo de deporte canino

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 4 segundos

La Federación Cubana del Deporte Canino anunció en la capital cubana a sus mejores delegación y equipo: Matanzas y dúo-cría de Camagüey, respectivamente.

En ambos casos sobresalen por los resultados de su gestión este año, en particular por haber servido con calidad y eficiencia de sedes de eventos especializados, informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticia Norma Rodríguez Argüelles, presidenta de la agrupación.

Mencionó el hecho de que los matanceros organizaron la XIX Copa Atenas de Cuba, considerada la más longeva del sector, y el Campeonato Nacional de Agilidad.

El primero de ellos en la cercanía del Viaducto citadino, en las modalidades de circuito de obediencia, cobro del señuelo, captura del disco, carreras de 60 y 100 metros planos, salto alto y de longitud, agilidad y carrera de 110 metros con vallas.

A su vez, los camagüeyanos la Copa 13 de Agosto, en homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro en 2026, y la Expocan 2025.

En esta última competencia estuvieron criadores y sus perros de todas las razas, los mejores binomios del país en 11 modalidades en la búsqueda del Campeonato de cada una de ellas.

Agregó que ocho equipos intervinieron en el encuentro en la Pista de Atletismo Patricio Lumumba y los ganadores de los tres primeros lugares recibieron medallas en cada categoría y el trofeo al Equipo Campeón.

Disputaron en las disciplinas de agilidad, obediencia, captura del disco, cobro del señuelo, carreras de 10 metros, 60 planos y con vallas, y saltos de altura, de longitud y con escalado.

La Federación Cubana del Deporte Canino es auspiciada por la Dirección de Recreación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y está adscrita al Comité Olímpico Cubano.

Su Expocan 2025 constituye un motivo de recordación del Día Nacional de la Cultura Física y el Deporte cada 19 de noviembre, en cumplimiento del Decreto No. 128 emitido en enero de 1985 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Visitas: 0