Cuba: 67 años de un pueblo en Revolución

2025 se despide. Para el mundo ha sido un año duro, para el pueblo cubano más. Toda clase de asechos han estado a la orden; unos tan absurdos como los otros; la inmensa mayoría llegados desde el enemigo secular, empeñado en engullirnos sin reparos.

2025 se despide y nos quedan lecciones aprendidas en las casas y centros de trabajo, en el barrio y en la sociedad toda.

Una de ellas es que nada nos caerá del cielo, cual “maná”. Lo que necesitamos hay que “guapearlo” con un mínimo de recursos sí, pero más que eso con orden, coherencia, unidad y eficiencia. Porque de nada nos vale contar con respaldo material o financiero y no ponerlo allí donde es vital.

Pero, en la apreciación de esta periodista, una enseñanza predomina. Por fuerte que soplen los vientos imperiales y algunas corrientes desde dentro que se pliegan a los vecinos del norte, una buena parte de los cubanos hemos optado por la resiliencia y búsqueda de soluciones, por la ayuda al prójimo desde el corazón, no dando lo que sobra sino compartiendo, a veces, algo tan sencillo e invaluable como un abrazo o una frase de aliento.

Se nos termina el año 2025, un período difícil en muchos órdenes, pero también una etapa en que los afectos nos mantuvieron unidos, cercanos, defendiendo esta obra hermosamente humana y perfectible; sobre todo eso perfectible; pero dichas mejoras serán imposibles sin el concurso colectivo.

Este 1ro de enero serán 67 los años en que este pueblo, cuyo heroísmo cotidiano es incuestionable, acompaña la obra más grande que país alguno haya construido. Su propio desarrollo, las diferentes etapas vividas dejan huellas indelebles de las que nos sentimos orgullosos, mas hay otras que precisan ser borradas y/o modificadas a golpe de tesón y entrega.

2026 se avizora, entonces, como el momento para transitar de manera definitiva, la cuesta del reimpulso de la economía nacional y sentir sus efectos bienhechores. Solo nosotros, el mismo pueblo protagonista de 67 años de Revolución, seremos capaces de lograrlo. Pongamos, pues manos a la obra. Honremos, así, el legado del Comandante en Jefe en el año del Centenario de su natalicio.

