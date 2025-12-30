Boxeo cubano con penas y glorias en 2025

Compartir en

Los púgiles cubanos despiden el año 2025 con una magra cosecha de cuatro medallas de bronce en dos campeonatos mundiales del estilo olímpico celebrados en el calendario, pero sobresale el debut de las mujeres en esa misma instancia y la conquista de varias fajas profesionales de la Asociación Mundial de Boxeo.

Los peleadores del patio, por primera vez sin coronas doradas en lides mundialistas, solamente accedieron a tres metales bronceados en el torneo celebrado en Liverpool, Reino Unido, del 4 al 14 de septiembre en 10 categorías de peso, bajo la organización de World Boxing (WB), entidad reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) en lugar de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

En la ciudad inglesa, los terceros lugares mundialistas fueron a la cuenta de Alejandro Claro Fiz (50 kg), Erislandy Álvarez (65 kg) y Julio César La Cruz (90 kg).

El quíntuple campeón planetario Julio César La Cruz conquistó en el estadio M&S Bank Arena de Liverpool su séptima medalla en torneos del orbe, tras los oros de Bakú 2011, Almaty 2013, Doha 2015, Hamburgo 2017 y Belgrado 2021, y el bronce de Ekaterimburgo 2019.

La Cruz, dos veces titular olímpico, en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, se mantuvo así a solo una corona de distancia de Félix Savón, líder con seis conquistas en torneos del orbe, un récord que solamente posee entre las mujeres la india Mangte Chungneijang “Mary” Kom.

También el astro cubano de la pelea de riposta se convirtió en el primer púgil con participación en nueve mundiales.

Más adelante, en el XXIII Campeonato Mundial de Boxeo realizado del 3 al 13 de diciembre en 13 divisiones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, bajo la égida de la IBA, únicamente el semipesado Arlen López (80 kg) pudo llegar al podio entre el pequeño grupo de cuatro peleadores presentados por la isla.

Pese al menudo rendimiento este año en el boxeo de estilo olímpico, los integrantes del equipo de los Domadores culminaron el periodo con la conquista y retención de varias fajas en el pugilismo rentado.

Lázaro Álvarez (61,3 kg), triple campeón mundial en el pugilismo amateur (Bakú 2011, Almaty 2013 y Doha 2015) y tres veces bronceado olímpico (Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020) se adueñó y defendió tres veces el título continental americano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en los pesos ligeros.

También, el bicampeón olímpico en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 Arlen López (79,3 kg) y el as de Paris 2024 y subcampeón mundial de Taskent 2023 Erislandy Álvarez (63,5 kg) conquistaron y retuvieron dos veces cada uno el cinturón continental latinoamericano Fedelatin de la AMB.

Igualmente, Yusnier Sorsano conquistó dicha faja Fedelatin en los 69,8 kg, en un programa que tuvo por sede al Hotel Meliá Internacional de Varadero.

Las mujeres cubanas tuvieron este año su debut en citas mundialistas femeninas, con la participación de tres peleadoras en el torneo celebrado en Nis, Serbia, del 8 al 16 de marzo.

Fueron ellas la villaclareña Melany Girado (57 Kg), quien logró la primera victoria de las cubanas en un Mundial, la santiaguera Dayira Mesa (75 kg) y la habanera Yoana Rodríguez (81 Kg).

En el boxeo rentado, las muchachas de la Mayor de las Antillas tuvieron entre sus logros más preciados la conquista del título Latinoamericano de la Asociación Mundial de Boxeo por la guantanamera Yakelín Estornell (66,6 kg), en pleito escenificado durante la Noche de Boxeo celebrada el 11 de abril en el Hotel Meliá Internacional de Varadero, organizado por la promotora Agon Sport.

Entre los juveniles, Teudys Brook (71 kg) finalizó con medalla de plata en la Copa Mundial Juvenil de Boxeo Perla del Adriático, del 1 al 10 de marzo, en la ciudad de Budva, Montenegro, siendo el único de los ocho jóvenes pugilistas de la escuadra cubana que alcanzó el podio, tras lograr cuatro triunfos en cinco combates.

