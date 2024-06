Embajador de Venezuela en ONU llama extorsionador a Marco Rubio (+Post)

La propuesta del congresista del partido Republicano se divulgó la víspera en un comunicado, luego que ese órgano multilateral propusiera a principios de mes a Moncada como uno de sus vicepresidentes de la Asamblea General en representación de América Latina y el Caribe.

“Rubio fracasó con su títere (Juan) Guaidó cuando quiso invadir a Venezuela. Ahora frustrado por nuestra victoria quiere sancionar a todo el mundo”, señaló el diplomático bolivariano en su cuenta de la red social X.

La desesperación es mala consejera, aseveró, y expresó que en “la mente criminal” del legislador estadounidense, el pueblo venezolano y palestino, no tienen derechos y pueden ser aplastados por Estados Unidos e Israel. Moncada aseveró que por eso extorsiona a la ONU, “para callarnos a todos” y aseguró que “con Venezuela no pudo, con Palestina no podrá”. En el comunicado de prensa con fecha 20 de junio, el senador pide a Biden asegurarse de que “el dinero de los contribuyentes estadounidenses no apoye los intereses de regímenes criminales en las Naciones Unidas”.

Rubio expresó que una vez más, las Naciones Unidas saboteó “su credibilidad a medida que la organización continúa concediendo poderes a terroristas y regímenes autoritarios”.

El nombramiento de Moncada como uno de los vicepresidentes a la Asamblea General de la ONU “es un claro ejemplo del desprecio de la ONU por los valores democráticos y los derechos humanos”, apuntó.

También manifestó su preocupación que el organismo mundial “haya adoptado resoluciones que no sólo condenan el derecho de Israel a defenderse, sino que recompensan a Hamas fomentando el reconocimiento de un «Estado palestino».

Declaró el senador que esa actitud “no sólo socava la seguridad de Israel, sino que alienta a los grupos terroristas”, a seguir provocando violencia e inestabilidad.