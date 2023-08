El trovador sin suerte

Tiempo de lectura aprox: 53 segundos

¿Cómo es eso Noel que eres un trovador sin suerte? Ah… lo que pasó fue que pusiste tu trabajo creador en segundo plano en el período más fértil. Claro porque aceptaste el cargo de presidente del naciente movimiento de la nueva trova y se difundieron menos tus canciones, pero no dejaste de componer qué va, musas generosas te llevaron a iluminar el papel desnudo y llenaste de poesía, crónica y compromiso el pentagrama de un país rico en música, dulce como la caña.

Y la verdad es que se te ocurrieron cada cosas como la imaginaria María del Carmen, ¿cómo dice Noel? que “todos los ojos le halan el vestido”. En la guitarra fuiste un monstruo y la afinación casi perfecta, sin cromas como demuestra el La agudo de esa joya que es Cuba va compuesta a seis manos junto a Silvio y Pablo.

Y tenías un carácter difícil ¿eh Noel? pero en el fondo de tu alma de poeta brotaba la bondad, cuántas veces tu casa sirvió de albergue a trovadores con complejo de parias como Alberto Tosca y dime cómo fue que creaste Es más te perdono, tiene que haber sido un caso esa mujer con sus cervezas y cigarros, esa sí que no es imaginaria Noel, esa te dio en el pecho de veinteañero soñador, pero la perdonaste porque era preferible antes que olvidarla. Gracias por poner tanta palabra bella en los oídos de este país, los sensibles saben que no fuiste un trovador sin suerte, lo que pasa Noel es que a veces los poetas existen para no existir.



