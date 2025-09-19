El orgullo de Arelys

Compartir en

Desde hace cinco años, Arelys Padilla Suárez se desempeña como secretaria del Consejo Electoral municipal de Palmira; es también fundadora de ese órgano y siente un inmenso orgullo por tal responsabilidad, aunque no deja de reconocer su complejidad.“Es un reto; es una experiencia bonita, pero es un reto como mujer porque es una actividad que demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha entrega que gracias al apoyo de la familia una puede cumplir”, asegura.

Pero su vínculo al quehacer electoral data desde el proceso de elecciones generales 2007-2008, y desde entonces no ha dejado de prepararse, aunque a partir de 2019 ha sido mucho más intenso.

“Desde que comenzamos en el 2019 con la creación del órgano, como secretaria del consejo electoral municipal, he estado preparándome sistemáticamente; toda vez que la Ley Electoral sufrió modificaciones a partir de la proclamación de la Constitución de la República. Le concedo mucha importancia al estudio de la Ley 127/2019, Ley Electoral y a las reglas complementarias establecidas porque cada proceso tiene particularidades diferentes, o sea, que tenemos que estar constantemente preparándonos”.

Al decir de Arelys, la actividad en la que se ocupa enamora y es una en la que se aprende mucho, “ donde conoce a muchas personas y se va retroalimentando porque en el trabajo electoral tenemos desde amas de casa, jubilados, personas de nivel medio básico; pero tenemos personas de nivel superior y en la medida que tú vas intercambiando con ellos como autoridades electorales, como miembros del grupo auxiliar de procesamiento de la información, como supervisores, como colaborador de una de la demarcación que nos apoya en el trabajo electoral, recibes conocimientos y elementos para la vida, incluso personal y para la institución”.

No poca satisfacción siente mi entrevistada; sobre todo cuando los resultados del trabajo son los propuestos; también la posibilidad de conocer mucho mejor al territorio. “Para trabajar partimos de una caracterización que hacemos de cada demarcación y vamos a la base y eso nos permite retroalimentarnos y conocer todo lo que necesitamos saber para el desempeño como autoridad electoral”, agrega.

Y volvemos a la familia; apoyo incondicional para Arelys Padilla Suárez, una autoridad electoral de Palmira, Cienfuegos y Cuba. “Cuando comencé allá por el 2007, mi hijo tenía unos 10 años; de manera que ha crecido en este ámbito electoral, acompañándome a varios momentos importantes. En casa siempre he tenido el respaldo de mis padres, ya mayores y también de mi esposo. Para mi orgullo mi hijo me acompaña también hoy, como parte del grupo auxiliar de procesamiento de la información”.

En opinión de Arelys, el trabajo electoral “crea una familia de verdad, de corazón, de apoyo, de comprensión, de acompañamiento, compromiso y sin esa ayuda no pudiéramos muchas veces desempeñar un poquito más y mejor nuestras tareas”.

