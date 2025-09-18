Alerta de tsunami en Kamchatka tras el fuerte terremoto

Compartir en

Un sismo de magnitud 7,8 se registró en el Pacífico frente a las costa de la península rusa

Una alerta de tsunami ha sido declarada este jueves en la costa este de Kamchatka luego de que se registrara un fuerte terremoto de magnitud 7,8 frente a las costas de la península, en el Lejano Oriente de Rusia.

“Se ha puesto en alerta máxima a todos los servicios. Se ha establecido un plan de respuesta y todos los equipos se desplegarán en cuestión de minutos”, comunicó el gobernador de la región Vladímir Sólodov, al anunciar la alerta.

En un posterior mensaje, Sólodov detalló que se esperan olas de 0,5 metros en la isla de Nikólskoye y la localidad de Ust-Kamchatsk, de 1,5 metros en el cabo Mayak y el cabo Lopatka, y de 0,1 en la zona de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski. “Se ruega a todos mantenerse alejados del agua”, solicitó.

❗️❗️Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatkahttps://t.co/QxRjw4rZ41 https://t.co/jAlHdjP7JT pic.twitter.com/b0LpFXpQSo — RT en Español (@ActualidadRT) September 18, 2025

Asimismo, el gobernador de Kamchatka informó que se inició una inspección rápida de las instituciones sociales y los edificios residenciales inmediatamente después del movimiento telúrico. “Esta mañana se está poniendo a prueba una vez más la resiliencia de los residentes de Kamchatka”, expresó.

Alerta de tsunami en EE.UU.

Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. también emitió una alerta de tsunami para las islas Aleutianas occidentales, que forman parte del estado de Alaska.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se originó a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 10 kilómetros.

A finales de julio, un poderoso terremoto de magnitud 8,8 que se produjo frente a las costas de Kamchatka generó alerta en todo el Pacífico. Fue el sismo más fuerte en la zona desde 1952 y provocó tsunamis en una serie de estados de EE.UU., Japón, las islas Kuriles, así como en varios países de América Latina.

