El gran engaño contra Venezuela: La geopolítica del petróleo disfrazada de guerra contra las drogas

Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 24 segundos

Este artículo revela, con el respaldo de datos de la ONU, las falacias que Estados Unidos busca imponer para justificar una intervención militar en Venezuela.

Por: Pino Arlacchi *

Durante mi gestión al frente de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), estuve en Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, pero nunca visité Venezuela. Simplemente no era necesario. La cooperación del Gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico era una de las mejores de Sudamérica, solo comparable con el impecable historial de Cuba. Este hecho, en la delirante narrativa de Donald Trump de catalogar a “Venezuela como narcoestado”, suena a una calumnia con motivaciones geopolíticas.

Pero los datos —los verdaderos— que surgen del Informe Mundial sobre Drogas 2025, la organización que tuve el honor de dirigir, cuentan una historia opuesta a la que difunde la Administración Trump. Una historia que desmantela pieza por pieza la invención geopolítica construida en torno al “Cártel de los Soles”, una entidad tan legendaria como el monstruo del Lago Ness, pero apta para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar contra un país que, casualmente, se asienta sobre una de las mayores reservas de petróleo del planeta.

Venezuela, según la UNODC: Un país marginal en el mapa del narcotráfico

El informe 2025 de la UNODC es clarísimo, lo cual debería avergonzar a quienes han construido la retórica que demoniza a Venezuela. El informe solo menciona superficialmente a Venezuela, afirmando que una fracción marginal de la producción colombiana de drogas pasa por ese país rumbo a Estados Unidos y Europa. Venezuela, según la ONU, se ha consolidado como un territorio libre del cultivo de hoja de coca, marihuana y productos similares, así como de la presencia de cárteles criminales internacionales.

El documento simplemente confirma los 30 informes anuales anteriores, que omiten el narcotráfico venezolano porque no existe. Solo el 5 % de la droga colombiana transita por Venezuela. Para poner esta cifra en perspectiva: en 2018, mientras 210 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela, Colombia produjo o comercializó 2370 toneladas (diez veces más) y Guatemala, 1400 toneladas.

Sí, leyeron bien: Guatemala es un corredor de drogas siete veces más importante que el supuesto temible narcoestado bolivariano. Pero nadie habla de ello porque Guatemala históricamente ha tenido escasez —produce el 0,01 % del total mundial— de la única droga artificial que le interesa a Trump: el petróleo.

El Fantástico Cártel de los Soles: Ficción de Hollywood

El “Cártel de los Soles” es una creación de la imaginación de Trump. Supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se menciona en el informe de la principal organización antidrogas del mundo, ni en los documentos de ninguna agencia europea ni de casi ninguna otra agencia anticrimen del planeta. Ni siquiera una nota a pie de página. Un silencio ensordecedor, que debería hacer reflexionar a cualquiera con un mínimo de pensamiento crítico. ¿Cómo puede una organización criminal tan poderosa como para merecer una recompensa de 50 millones de dólares ser completamente ignorada por quienes trabajan en el ámbito antidrogas?

En otras palabras, lo que se vende a Netflix como un supercártel es en realidad una mezcolanza de pequeñas cadenas locales, el tipo de delincuencia de poca monta que se encuentra en todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, donde, dicho sea de paso, casi 100 000 personas mueren cada año por sobredosis de opioides que no tienen nada que ver con Venezuela, y sí con las grandes farmacéuticas estadounidenses.

Ecuador: El verdadero centro que nadie quiere ver

Mientras Washington levanta el espectro venezolano, los verdaderos centros del narcotráfico prosperan casi sin ser molestados. Ecuador, por ejemplo, con el 57 % de los contenedores de banano que salen de Guayaquil y llegan a Amberes cargados de cocaína. Las autoridades europeas incautaron 13 toneladas de cocaína de un solo barco español, procedentes precisamente de puertos ecuatorianos controlados por empresas protegidas por funcionarios del gobierno ecuatoriano.

La Unión Europea (UE) ha elaborado un informe detallado sobre los puertos de Guayaquil, que documenta cómo “las mafias colombianas, mexicanas y albanesas operan ampliamente en Ecuador”. La tasa de homicidios en Ecuador se ha disparado de 7,8 por cada 100 000 habitantes en 2020 a 45,7 en 2023. Sin embargo, rara vez se menciona a Ecuador. ¿Quizás porque Ecuador produce solo el 0,5 % del petróleo mundial y porque su gobierno no ha adquirido la mala costumbre de desafiar el dominio estadounidense en Latinoamérica?

Las verdaderas rutas de la droga: geografía vs. propaganda

Durante mis años en la UNODC, una de las lecciones más importantes que aprendí fue que la geografía no miente. Las rutas de la droga siguen una lógica precisa: proximidad a los centros de producción, facilidad de transporte, corrupción de las autoridades locales y presencia de redes criminales consolidadas. Venezuela no cumple prácticamente ninguno de estos criterios.

Colombia produce más del 70 % de la cocaína mundial. Perú y Bolivia concentran la mayor parte del 30 % restante. Las rutas lógicas para llegar a los mercados estadounidense y europeo son el Pacífico hacia Asia, el Caribe Oriental hacia Europa y, por tierra, Centroamérica hacia Estados Unidos. Venezuela, colindante con el Atlántico Sur, se encuentra en desventaja geográfica para las tres rutas principales. La logística criminal convierte a Venezuela en un actor marginal en el vasto escenario del narcotráfico internacional.

Cuba: El ejemplo vergonzoso

La geografía no miente, pero la política puede vencerla. Cuba sigue representando el modelo a seguir de la cooperación antidrogas en el Caribe. Una isla cercana a la costa de Florida, teóricamente es una base ideal para el narcotráfico hacia Estados Unidos, pero en la práctica está completamente fuera del ámbito del narcotráfico. He observado repetidamente la admiración de los agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE.UU.) y el FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE.UU.) por las rigurosas políticas antidrogas de los comunistas cubanos.

La Venezuela chavista ha seguido consistentemente el modelo cubano en la lucha contra las drogas, iniciada por el propio Fidel Castro. Cooperación internacional, control territorial y represión de la actividad criminal. Ni Venezuela ni Cuba han tenido jamás grandes extensiones de tierra cultivadas con coca y controladas por grandes delincuentes.

La Unión Europea no tiene intereses petroleros particulares en Venezuela, pero sí tiene un interés concreto en combatir el narcotráfico que asola sus ciudades. La Unión ha elaborado su Informe Europeo sobre Drogas 2025. El documento, basado en datos reales y no en ilusiones geopolíticas, ni siquiera menciona a Venezuela como corredor del narcotráfico internacional.

Aquí radica la diferencia entre un análisis honesto y una narrativa falsa e insultante. Europa necesita datos fiables para proteger a sus ciudadanos de las drogas, por lo que elabora informes precisos. Estados Unidos necesita justificación para sus políticas petroleras, por lo que elabora propaganda disfrazada de inteligencia.

Según el informe europeo, la cocaína es la segunda droga más consumida en los 27 países de la UE, pero las principales fuentes están claramente identificadas: Colombia para la producción, Centroamérica para la distribución y diversas rutas a través de África Occidental para la distribución. Venezuela y Cuba simplemente no figuran en este panorama.

Pero Venezuela es sistemáticamente demonizada contra todo principio de verdad. El exdirector del FBI, James Comey, ofreció la explicación en sus memorias posteriores a su renuncia, donde analizó las motivaciones inconfesables de las políticas estadounidenses hacia Venezuela: Trump le había dicho que el gobierno de Maduro era “un gobierno sentado sobre una montaña de petróleo que tenemos que comprar”. No se trata, entonces, de drogas, delincuencia ni seguridad nacional. Se trata de petróleo que sería mejor no pagar.

Es por tanto Donald Trump quien merece una recompensa internacional por un delito muy específico: “calumnias sistemáticas contra un Estado soberano con el fin de apropiarse de sus recursos petroleros”.

*Pino Arlacchi fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la ONUDC, el programa de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito.