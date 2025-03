El agua: epicentro vital del desarrollo sostenible

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 21 segundos

El agua es el latido mismo de la existencia. Sin ella, la vida no solo cesa, sino que ni siquiera habría comenzado. Como sustancia primordial, el agua es el hilo invisible que conecta la respiración de un bosque con el pulso urbano. Más que un recurso, es el lenguaje universal que define nuestra capacidad de habitar el planeta. Y en el siglo XXI, marcado por crisis climáticas y desigualdades profundas, su gestión se ha convertido en el termómetro más preciso de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.

En el corazón de la sostenibilidad, el agua es la clave que desbloquea —o destruye— toda posibilidad de equilibrio. Sin acceso a agua limpia, no hay salud pública: dos mil 200 millones de personas carecen de ella, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y cada dos minutos un niño muere por enfermedades relacionadas con su escasez o contaminación. Pero su importancia va más allá de la supervivencia inmediata. El agua es el motor de economías enteras: desde la agricultura, que consume el 70% del líquido dulce global, hasta la industria y la energía, donde centrales hidroeléctricas y sistemas de refrigeración dependen de su flujo constante. Incluso las tecnologías verdes, como la producción de hidrógeno o los paneles solares, requieren agua en cantidades críticas.

Sin embargo, su mal uso —sobreexplotación de acuíferos, contaminación por plásticos o químicos, infraestructuras obsoletas— amenaza con convertir este “oro azul” en un detonante de conflictos geopolíticos, migraciones masivas y colapsos ecológicos.

El agua también es la memoria viva de los ecosistemas. Los ríos no son meras tuberías naturales: son corredores biológicos que sostienen biodiversidad, regulan el clima y mitigan inundaciones. Los humedales, por ejemplo, purifican el agua, almacenan carbono y protegen costas, pero desaparecen tres veces más rápido que los bosques. Cuando un glaciar andino se reduce o un manglar caribeño se degrada, no solo perdemos paisajes, sino funciones vitales para la resiliencia planetaria. La paradoja es que, mientras la humanidad avanza en metas de energía limpia o reducción de emisiones, descuida el recurso que hace posible todo lo demás: sin agua, no hay fotosíntesis, no hay cultivos, no hay ciudades.

El desarrollo sostenible no será posible sin una revolución en nuestra relación con el agua. Esto implica abandonar la visión extractivista y adoptar una ética de reciprocidad: captar lluvia en zonas áridas, como hacen en la India; regenerar acuíferos con técnicas ancestrales, como las amunas peruanas; o tratar aguas residuales para reutilizarlas, como en Israel, donde el 90% se recicla. Pero también exige justicia hídrica: que las comunidades más vulnerables —como los 40 millones de latinoamericanos sin acceso básico al agua— dejen de pagar el precio de un modelo que privilegia a industrias y megaciudades.

En el futuro, el agua no será solo un derecho humano: será el espejo de nuestra humanidad. Cada gota desperdiciada, cada río contaminado, cada pozo secado por la agroindustria, cuenta una historia de desconexión con la vida. Pero cada sistema de riego eficiente, cada humedal restaurado, cada escuela con grifos funcionales, es un acto de esperanza. Como dice un proverbio africano: “El agua es el único alimento que no puede sustituirse”. Preservarla no es una opción técnica, sino un pacto sagrado con las generaciones venideras. Porque, al final, el desarrollo sostenible no se mide en informes, sino en el reflejo del agua limpia en los ojos de un niño que bebe sin miedo.

Hoy, 22 de marzo, el agua nos interpela. No con discursos, sino con hechos: en cada grifo que gotea, en cada manglar destruido, en cada lágrima que se evapora sin consuelo. Como dijo Berta Cáceres, asesinada por defender un río en Honduras: “El agua es la sangre de la Tierra”.

En conclusión, el agua no necesita días mundiales ni lemas. Precisa que la escuchemos en su lenguaje silencioso: en el crujir de los glaciares derritiéndose, en el gorgoteo de un río represado. Respecto a ella, Dulce María Loynaz expresó: “Agua, tan simple y tan honda”. Simple como un vaso transparente, honda como el abismo que separa a los que la tienen de los que la sueñan. El futuro no se escribe en acuerdos climáticos, sino en cómo respondemos a esa profundidad.

Visitas: 2