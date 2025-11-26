Economistas cubanos: 46 años de compromiso con la Revolución y la justicia social

Compartir en

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) celebra hoy 26 de noviembre un nuevo aniversario en medio de un escenario económico complejo, marcado por presiones externas, fenómenos naturales y la necesidad de fortalecer la eficiencia en cada centro de trabajo. Tras la realización de su Noveno Congreso, la organización ha demostrado madurez y capacidad de respuesta, convirtiéndose en un actor clave en la asesoría técnica, la formación profesional y la defensa del modelo económico socialista.

El sistema territorial activado para discutir los acuerdos del Congreso, la creación de nuevas sociedades científicas, la preparación de tenedores de libros y la propuesta de certificación del contador son algunas de las acciones que reflejan la voluntad de la ANEC de transformar la práctica económica en beneficio del país. A ello se suma su participación en el debate del Programa de Gobierno, en consultas legislativas como el Código de Trabajo y la Ley de Ciencia y Técnica, y en la recuperación solidaria de las provincias orientales tras el paso del huracán Melissa.

En este contexto, Alexander Brito Brito, presidente de la ANEC en Cienfuegos, dirigió un mensaje de felicitación a los economistas cienfuegueros y de toda Cuba, destacando que “los economistas, con disciplina y profesionalidad, han demostrado ser un ejército de profesionales fieles a la patria y al socialismo, que sostienen la batalla económica y fortalecen la Revolución”. Su carta subraya que la labor de estos especialistas, muchas veces silenciosa, es estratégica para que Cuba avance con dignidad y confianza en medio de las adversidades.

Hoy, tras 46 años de experiencia acumulada, la ANEC reafirma que la Revolución no es solo resistencia, sino también creación, unidad y solidaridad. En su aniversario, corresponde reconocer a los economistas cubanos como guardianes de la eficiencia y la justicia social, cuya entrega fortalece la esperanza y asegura el futuro de la nación.

