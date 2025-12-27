Economía de Cienfuegos en la mira durante Pleno Provincial del Partido Comunista de Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos

Durante el período en que Cuba conmemora el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, la militancia del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la provincia de Cienfuegos celebró su Pleno Provincial para el cierre del 2025. El encuentro permitió analizar, proyectar y revisar el trabajo partidista, la gestión económica, el enfrentamiento a las dificultades actuales y el diseño del futuro inmediato.

En este contexto resulta natural volver la mirada hacia la figura histórica del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fundador del Partido y arquitecto de la Revolución cubana. Los participantes señalaron que Fidel encarnó la unidad del pueblo y la ética invicta del revolucionario, y lo reconocieron como guía intelectual de generaciones y referente imprescindible en momentos de retos.

Durante el pleno, Armando Carraza Valladares, Primer Secretario del PCC en la provincia, presentó el informe sobre la situación de los acuerdos adoptados en la sesión anterior y evaluaron los resultados económicos y presupuestarios del territorio.

Las autoridades subrayaron que la producción de alimentos, junto con la estabilización del sistema eléctrico nacional, constituyen objetivos clave del Gobierno.

La provincia cerrará el año con incumplimientos en los renglones de lácteos, cárnicos y consumo de las empresas. No obstante, los municipios desarrollan acciones para fortalecer el autoconsumo y abrir polos productivos que incrementen las producciones locales. Diciembre, por tanto, ofrece un período oportuno para trazar estrategias que aseguren el cumplimiento de los indicadores previstos para el próximo año.

Uno de los temas más sensibles en los últimos meses ha sido el pago atrasado del sector lácteo a los campesinos. Las autoridades informaron que avanzan en la conciliación de este asunto y esperan concluir diciembre con la deuda saldada, como muestra del compromiso con los productores.

La empresa de Acopio logró triplicar la comercialización estatal de productos agropecuarios destinados al consumo social, lo que permitió mejorar el abastecimiento en mercados y ferias. Además, los productores cumplieron los volúmenes planificados en cultivos rústicos como el plátano, la yuca y el boniato.

Sin embargo, la provincia todavía incumple la producción de carne vacuna, un indicador muy afectado por el hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. Aunque la cifra de estos hechos disminuyó en más de 500 cabezas respecto al año anterior, los delincuentes sacrificaron más de seis mil reses, con un impacto directo en los resultados.

En la agricultura, los productores entregaron más toneladas que en el período precedente, pero aun así no alcanzarán los planes previstos, considerados muy elevados. A pesar de ello, las autoridades reconocieron que todavía existen reservas productivas para continuar creciendo.

Carraza Valladares anunció que en enero sostendrán encuentros municipales con los productores de mayor rendimiento, con el objetivo de escucharlos y construir de conjunto las prioridades de trabajo.

Otro de los temas abordados fue el deterioro de la productividad, que hoy alcanza solo el 72 por ciento, frente a un crecimiento salarial del 115 por ciento. Según el análisis, esta brecha equivale a que alrededor del 25 por ciento de los trabajadores reciba salario sin respaldo productivo, lo que provoca un incremento del dinero circulante y una disminución en la calidad de los servicios.

Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de la provincia, señaló que, en un escenario tan complejo, todavía existen espacios por fortalecer dentro de la empresa estatal socialista para alcanzar las producciones físicas previstas.

Por su parte, el Subdirector Provincial del Banco Popular de Ahorro, Reinier Devora Mira, insistió en que la empresa estatal debe fortalecerse desde adentro, con sistemas contables actualizados y una gestión financiera eficiente. Alertó, además, sobre la gravedad de los impagos entre entidades, ya que esta situación limita los recursos para continuar produciendo, e instó a emplear las herramientas contractuales para asegurar la liquidación de deudas.

Durante la sesión, Manuel Magariño Montesbravo, especialista de Economía y Planificación, informó que el Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima recibió una inversión superior a los 30 millones de pesos, destinados a la reparación de salas y a la incorporación de nuevos equipos médicos. Varias áreas, entre ellas cirugía, avanzan en sus procesos de rehabilitación.

Las intervenciones señalaron que seis municipios cerrarán con superávit; sin embargo, aún predominan bajas cifras en ventas netas, utilidades reducidas, pérdidas empresariales y producciones físicas incumplidas.

De cara al próximo año, los participantes coincidieron en la necesidad de revertir la situación de las 94 empresas estatales de la provincia, garantizar producciones reales, enfrentar el envejecimiento de la fuerza laboral y consolidar el autoabastecimiento alimentario municipal.

El pleno llamó a implementar las rendiciones de cuenta en los núcleos del Partido y a consolidar su funcionamiento en los organismos de la economía y en las empresas estratégicas. Además, insistió en perfeccionar la bancarización, el uso de cuentas fiscales y la coordinación en la fiscalización para obtener mejores resultados.

El pleno provincial del Partido en Cienfuegos transcurrió en un clima de análisis crítico y compromiso con la búsqueda de soluciones. Inspirada en la historia de la Revolución y en la guía de sus líderes fundadores, la militancia ratificó su voluntad de enfrentar las dificultades con organización, eficiencia y la participación activa del pueblo y los productores.

