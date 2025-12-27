Cuba avisa: EEUU intenta revivir doctrina Monroe con enfoque agresivo

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

Cuba ha criticado el récord histórico del presupuesto militar de Estados Unidos para 2026, calificándolo de “apuesta por el belicismo”.

El Gobierno de Cuba, mediante su canciller Bruno Rodríguez, ha manifestado este viernes su rechazo al presupuesto de defensa aprobado por el Congreso de EE. UU. para el año fiscal 2026, calificándolo de “apuesta por el belicismo” que ignora las necesidades de los ciudadanos estadounidenses.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) establece un gasto militar de 901 000 millones de dólares, superando en más de 8000 millones la solicitud inicial de la Casa Blanca.

Según Rodríguez, estos fondos financian una estrategia extremadamente ofensiva de Washington, que no solo persigue fines defensivos, sino que contribuye a generar tensión global y conflictos, bajo un enfoque que busca revivir la doctrina Monroe, con un “corolario agresivo contra Nuestra América”. “La plutocracia y los belicistas gobernantes persiguen sostener la descalificada doctrina de ‘paz a través de la fuerza’, reimpulsando agresiones a países soberanos”, ha destacado.

Asimismo, el canciller cubano ha sostenido que la iniciativa refleja la intención de la Administración estadounidense de mantener el control sobre recursos estratégicos, intensificando la inestabilidad internacional en un contexto geopolítico ya complejo.

La NDAA, aprobada por ambas Cámaras del Congreso, destina 400 millones de dólares a Ucrania y contempla el fortalecimiento de las fuerzas armadas estadounidenses. La Cámara de Representantes avaló el proyecto el 10 de diciembre con 312 votos a favor y 112 en contra, mientras que el Senado lo ratificó el 24 de diciembre, con 77 apoyos y 20 rechazos, quedando pendiente de la sanción presidencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mike Johnson, presidente de la Cámara, describió el texto legislativo como la “piedra angular del programa de paz mediante la fuerza del presidente Trump”, destacando aumentos salariales del 3,8 % para militares y un despliegue reforzado de tropas en la frontera con México para controlar la inmigración.

El presupuesto también prioriza la modernización de los sistemas de defensa antimisiles y medidas de disuasión dirigidas a China en el Indo-Pacífico. Además, introduce ajustes económicos, como la reducción de 7000 millones de dólares en costos burocráticos del Departamento de Defensa de Estado Unidos (Pentágono), 1600 millones recortados en programas contra el cambio climático y la eliminación de iniciativas de diversidad por 40,5 millones de dólares.