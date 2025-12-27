Maduro: Es imposible que EEUU le robe sus recursos naturales a Venezuela

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 42 segundos

El presidente venezolano denunció cómo desde la Casa Blanca han financiado a opositores extremistas con el objetivo ulterior de impulsar dominación colonial del país.

Durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales llevado a cabo el viernes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que, desde la Casa Blanca han buscado imponer un modelo de dominación colonial y robar los recursos naturales del país, para lo cual, “inventaron a figuras opositoras extremistas”.

En concreto, apuntó a exautoridades norteamericanas como John Bolton, Rex Tillerson y Mike Pompeo, entre otras, para asegurar que estas financiaron a la oposición venezolana para tratar de imponer un gobierno paralelo en el país bolivariano, con modelos fracasados como Leopoldo López, Julio Borges, [Juan] Guaidó y la señora [María Corina] Machado, “quienes jamás tomarán esta patria”, ya que, según el mandatario, “Venezuela seguirá su curso con su plan, con su liderazgo y con su pueblo, teniendo grandes logros en los años que están por venir”.

Maduro también dejó claro que EE.UU. no conseguirá robar los recursos naturales de Venezuela, ni imponerle un modelo de dominación colonial. “Es imposible que desde sectores del poder de EE.UU. fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de [Simón] Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales”, dijo.

Al concluir, el gobernante aseguró que su mensaje “es de paz, de amor y de entendimiento”, por lo que sigue estando dispuesto a entablar conversaciones con el Gobierno de EE. UU. fundamentadas en el respeto.

“Si en EE.UU., algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente que represente a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad. Se tenía que decir y se dijo”, zanjó Maduro.

EE.UU. realizó el domingo una persecución a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, conforme Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la llamada “flota fantasma” venezolana.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó también el buque sancionado ‘Skipper’ y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, al acusar al país sudamericano de “robar el petróleo de EE. UU.”.

Mientras tanto, Caracas ha rechazado la incautación de los petroleros, calificando la medida de “robo y secuestro”. Ha reafirmado que estos actos no quedarán impunes y ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, otros organismos multilaterales y gobiernos de todo el mundo.